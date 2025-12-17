英語辞典のメリアム・ウェブスターは、質の低いデジタルコンテンツを意味する「slop」を「今年の単語」に選んだ/JGI/Jamie Grill/Tetra images RF/Getty Images

（CNN）英語辞典のメリアム・ウェブスターは、質の低いデジタルコンテンツを意味する「slop（スロップ）」を今年の単語に選んだと発表した。

同辞典はslopを「大抵は人工知能（AI）によって量産される低品質のデジタルコンテンツ」と定義。例として、馬鹿馬鹿しい動画やしゃべる猫、AIで書いた本などを挙げた。

今年はメリアム・ウェブスターをはじめ、各英語辞典がテクノロジーやAIに関連した単語を2025年の単語に選んでいる。コリンズは「vibe coding」、ケンブリッジは「parasocial」、オックスフォードは「rage bait」で、いずれも日常生活に及ぼすテクノロジーの影響に関する現代的懸念を反映していた。

メリアム・ウェブスターによると、slopは泥やぬかるみを意味する言葉として1700年代から使われ始めた。1800年代には残飯や食べ残しの意味になり、その後「くず」「ほとんどあるいは全く価値のない産物」の意味が一般的になった。

現代のslopは意見を分断させていると同辞典は指摘。「それをうっとうしく思う人もいれば、それに食いつく人もいる」とした上で、slopの背景にある嘲笑的なニュアンスにも言及した。

「この単語はAIに送るささやかなメッセージでもある。人間の創造性に取って代わるという点で、君はそれほどの超知能には見えない時があるよ、と」