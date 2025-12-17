電車内で撮影された、“大物俳優”観月ありさ（49）の姿に驚きの声が寄せられている。

【映像】電車内で一際目立つ観月ありさの姿（複数カット）

2025年5月15日に、芸能活動44周年、歌手デビュー34周年を迎えた観月ありさ。Instagramでは、出演したミュージカルのオフショットや、時代劇出演時の着物姿、初詣やお花見に行ったプライベートショットなど、様々な写真を投稿している。

「ありさチャンが電車にいたらびっくり！」ファン驚きの最新ショット

15日は、「電車に乗って。からの〜。とんかつ食べに行ったよ」と、キャップを深くかぶり、マスクをつけた姿で下を向く電車内での写真を投稿。

顔を上げてカメラを見ている写真も披露しており、ファンからは「まさかの！驚きです！！」「バレないんですね」「永遠の8頭身美少女」「いやいやいやいや！！電車にありさちゃん乗ってたらひっくり返るし」「ありさチャンが電車にいたらびっくり！スタイル良すぎだし可愛すぎ！」「まさか、電車に乗ってるとは思わないから、逆に気づかれないのでしょうねぇ〜」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）