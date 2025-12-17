元衆議院議員でコメンテーターの金子恵美氏（47）が、17日までに自身のブログ更新。夫の元衆議院議員の宮崎謙介氏（44）と、14日（日本時間15日）に行われた「ホノルルマラソン2025」を完走したことを報告した。

「ホノルルマラソン、無事走り切りました！苦しくも充実した42.195キロでした。途中、苦しすぎるのに話しかけてくる宮崎さんにイラっとして、険悪なムードもありましたが（笑）、フルマラソン経験者の宮崎さんが励ましながら並走してくれました。最後は宮崎さんと一緒にゴール！と書き込んだ。

そして「日々のスケジュール上、結局トレーニングできたのは皇居一周を3回と、直前の宮崎さんとの20キロウォークだけだったので、記録は8時間台後半と不甲斐ない結果ではありますが、人生初のフルマラソンはタイムではなく完走できたことで十分満足です。そして、感動したのは、息子も10キロを完走したこと！習い事といったらアートやピアノ、演劇という完全に文化系の息子が、運動で一つのことをやり遂げたことは大きな収穫であり、彼の成長となりました。何か新しいことに挑戦することがなかった私にとって、今年最後に一生忘れられないチャレンジができました。ありがとう！ホノルルマラソン!!」と締めくくった。