令和ロマン・くるま、“M-1審査員に粗品”も「あるかと思ったけど」

お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、12月16日に公開されたポッドキャスト番組「令和ロマンのご様子」（stand.fm）に出演。今年の「M-1グランプリ」の審査員に霜降り明星・粗品の起用も「あるかと思ったけど」と語った。



「THE W」について、くるまも松井ケムリも見ることができなかったが、霜降り明星・粗品の審査員が話題になったことは耳に入ってきたそうで、くるまは「あるかと思ったけど、『M-1』の審査員は違いましたね」とコメント。



フットボールアワー・後藤輝基とミルクボーイ・駒場孝が審査員として新たに加わった一方で、オードリー・若林正恭が今回入っていないことについて、くるまは「若様が、ちょっと脱落、と」と話し、ケムリから「全然脱落なわけないんでやめてください。いらない敵を増やすのはやめてください」とツッコミが入った。