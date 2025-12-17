座ってても脂肪が燃える!? エネルギー消費の主役「基礎代謝」とは？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

代謝は脂肪を燃やすエンジン

エネルギー消費が一番多い基礎代謝

私たちの体のあらゆる活動にはエネルギーが費やされ、それを「エネルギー代謝」と呼びます。そして、たまった脂肪を落とすには、この代謝を上げるしかありません。代謝は脂肪という名のガソリンを燃やすエンジンのようなものなのです。

エネルギー代謝には3つの種類があります。

まず、１つめが「基礎代謝」。これは体温の維持や呼吸、心拍などの最低限の生命維持に使われるエネルギーを指します。例えば、ただ座っているだけの安静時や、眠っているときにも基礎代謝は行われています。

２つめが「活動代謝」。体を動かしたときに消費されるエネルギーで、運動だけでなく家事や仕事などの際に生じる活動も含まれます。

３つめが「食事誘発性熱産生（食事代謝）」。食べることで消費されるエネルギーで、栄養素の消化・吸収の際などにも消費されます。

これら3つの中で最も多くのエネルギーを消費するのが「基礎代謝」です。その割合は、1日の消費エネルギーの約60％。したがって、脂肪を効率よく燃やすには、この基礎代謝を上げることが不可欠になります。

基礎代謝を上げて脂肪を燃やす

【基礎代謝】約60％

脳や内臓を動かす、体温を維持するなど生きるのに最低限必要なエネルギー。寝ているときや安静時にも消費される。

【活動代謝】約30％

家事や運動、歩くといった日常生活や運動で消費されるエネルギー。

【食事誘発性熱産生（食事代謝）】約10％

消化、吸収など、食事をしたあとに消費されるエネルギー。

基礎代謝が行われる場所

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳