この先は短い周期で天気が変わり、気温の変動が大きいでしょう。20日(土)から22日(月)にかけて広い範囲で天気が崩れるでしょう。20日(土)と21日(日)は全国的に気温が平年を大きく上回るでしょう。ただ、22日(月)は一気に気温が低くなるため、寒暖差に注意が必要です。

18日(木)〜24日(水)の天気

明日18日(木)と19日(金)は全国的に穏やかな晴天となる見込みです。ただ、20日(土)と21日(日)は前線が本州付近を通過し、20日(土)は東海や九州を中心に雨が降るでしょう。21日(日)は北海道は雨や雪、北陸と関東から九州は広く雨が降る見込みです。22日(月)にかけて雨が降りますが、太平洋側は次第に天気が回復するでしょう。23日(火)は全国的に晴れる見込みです。24日(水)は再び前線の影響で、西から天気が崩れるでしょう。





20日(土)は南から暖かい空気が流れ込み、最高気温は東北から九州で15℃から20℃くらいまで上がるでしょう。11月上旬から中旬並みになりそうです。札幌も10℃近くまで上がり、平年を大きく上回るでしょう。21日(日)も各地でこの時期としては高い気温が続きますが、次第に北よりの風に変わり、夜はグッと冷えてきそうです。22日(月)は一気に気温が下がり、最高気温は東京では10℃と、冬本番の寒さに戻るでしょう。週末から週明けにかけて寒暖差が大きくなりますので、服装や体調管理にご注意ください。

25日(木)〜30日(火)の天気

25日(木)以降も寒気の強弱を繰り返しながら年末を迎えるでしょう。25日(木)は北海道は雪、北陸や関東から近畿は雨が降るでしょう。雨や風が強まることがありそうです。26日(金)以降は東北の太平洋側や関東から九州を中心に晴れる日が多いでしょう。ただ、28日(日)は関東や九州で雨の降る時間がありそうです。29日(月)は北海道を中心に雪が降るでしょう。北陸は雨が降る見込みです。



最高気温は、この時期としては高めの所が多いでしょう。札幌は日中はプラスの気温が続きそうです。仙台は日中は10℃に届かない日が多く、朝晩は放射冷却で冷え込み、0℃近くまで下がる日もあるでしょう。東京の最低気温は3℃から4℃くらいで、朝晩は冷え込むでしょう。福岡は日中は13℃前後、朝晩は5℃前後で、比較的過ごしやすい年末となりそうです。