サッカーのオランダ1部アヤックスは16日、DF冨安健洋（27）を獲得したと発表した。契約期間は2026年6月30日までの半年間。同日にメディカルチェックをクリアし、背番号は32に決まった。

冨安は今年2月に右膝を手術し、7月に21年夏から在籍していたアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けていた。26年W杯北中米大会での日本代表入りに向け、オランダ屈指の名門で実戦調整を重ねてコンディションを上げていく。

冨安はクラブ公式メディアのインタビューに英語で応じ「私の能力と質を信じてくれた。だからアヤックスでプレーすることを決めた」と決断の理由を説明。長かったリハビリを振り返り「厳しい期間だったが、決して諦めずにハードワークした」と語った。

アーセナル時代のチームメートでアヤックスに在籍したオランダ代表DFユリエン・ティンバーと事前に話していたことにも触れ「決断する前にアヤックスとアムステルダムのことを聞いた。クラブに関してはいいことしか聞いてないよ」と説明。日本代表DF板倉滉とはクラブの施設で再会を果たし「トム」と呼ばれる様子も紹介された。冨安は板倉に関し「親友がチームメートでいてくれるのはうれしいこと。彼とは16歳から一緒にプレーしている。お互いによく知っている。彼がいてくれるのは素晴らしいこと」と喜びを口にした。

ポジションに関しては「センターバックもサイドバックも可能」と語り「ファンにはピッチで全力を尽くすことを約束する。どのポジションでも関係ない」と強調。「この12カ月、より強くなって戻ってくるために自分がどれだけ努力したかを分かっている。戻ってくる準備ができたと感じている」と訴えた。

アヤックスは冬季中断期間が明ける1月11日にテルスターとの新年初戦を迎える。出場の可能性を問われた冨安は「そうなると思う。どうすればいいか分かっている」と応じた。ここまでリーグ戦で3位ながら首位PSVアイントホーフェンに勝ち点14差をつけられ、監督が交代するなど難しいシーズンとなっているが「アヤックスで何かを勝ち取りたい」と意気込みを語った。