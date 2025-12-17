「胸エンブレム激アツ」「いいね×100億」「赤黒かっけー」熊本が百年構想リーグ&26-27シーズンのユニフォームを発表
ロアッソ熊本は16日、明治安田J2・J3百年構想リーグ、2026-27明治安田J3リーグおよび天皇杯、YBCルヴァン杯など全ての公式戦で着用するユニフォームデザインが決定したと発表した。
クラブはユニフォームデザインを「ロアッソ熊本オリジナルデザイン『YUSUI(湧水)』」と発表し、コンセプトを「熊本の宝である『水』の源である『湧水』を、アドミラルのユニフォームの特徴である、糸を編み込んでデザインを作っていくジャガード編みで表現いたしました」と説明している。
「今回デザインされた『YUSUI』は、熊本の文化の源を表し、また今後も熊本の『水』を守っていくという未来へのメッセージ、そして湧水のように選手の『湧き出す力』『湧き出す情熱』をイメージしています」
新ユニフォームの発表にファンは「急にきてビックリ」「カッコいいね!」「可愛い」「めっちゃいい仕様」「いいね×100億」「胸エンブレム激アツ」「現物見るのが楽しみ!」「赤黒かっけー」などと反応している。
ユニフォームデザイン決定
