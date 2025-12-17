磯村勇斗と錦戸亮の2ショットが、ドラマ『不適切にもほどがある！』の公式SNSにて公開された。

【写真】“髪型がエモい”磯村勇斗と錦戸亮の2ショット／ムッチ先輩（磯村）のオフショット／純子（河合優実）とユズル（錦戸）の家族ショット【動画】新春SPドラマ『ふてほど』予告

■『不適切にもほどがある！』が新春スペシャルドラマとして放送決定

宮藤官九郎が脚本、阿部サダヲが主演を務めた『不適切にもほどがある！』は、1986年から2024年にタイムスリップしてしまった昭和のおじさん・小川市郎（阿部）が、コンプライアンスを無視する“不適切”な言動で、令和の常識をかき回すコメディドラマ。現代における様々な社会問題に一石を投じた内容で話題となり、数々のドラマ賞を獲得した他、略称の“ふてほど”が「2024ユーキャン新語・流行語大賞」に選ばれた。

そんな本作が、新春スペシャルドラマとして復活。連続ドラマの“その後”が描かれるスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ ～真面目な話、しちゃダメですか？～』が、2026年1月4日に放送される。

■磯村勇斗と錦戸亮の2ショットが公開

今回、「ムッチとユズルのコラボ!? どんな展開になっちゃのうの～!?」というキャプションと共に公開されたのは、市郎の娘・純子（河合優実）が高校時代に思いを寄せていた地元の先輩・秋津睦実（通称：ムッチ先輩）を演じる磯村と、大学生になった純子とディスコで出会い、結婚することになった犬島ユズルを演じる錦戸が和やかな笑顔をカメラに向けた2ショットだ。

ふんわりとした“マッチヘア”の磯村はジャストサイズのレザージャケットを纏い、両手を腰に添えて立ち、ソフトリーゼントにセットした錦戸はアロハシャツ姿で両手を前に組んで立っている。ハッシュタグには「#この2人イケてる」と付けられた。

投稿には「この2人の共演見れるなんて！」「2人ともいい笑顔」「楽しみすぎる～」「激アツ」「純子をめぐって二人が、、？」「イケてる2人」「早く観たいｗ」「ヘアスタイルがエモいｗ」「楽しみでしかない」など多くのコメントが届いており、ふたりの共演に期待が寄せられている。

■ムッチ先輩（磯村勇斗）とホンダのバイク（スペシャルドラマのオフショット）

■写真：純子（河合優実）とユズル（錦戸亮）の家族ショット（連続ドラマのオフショット）