17日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比170.42円（0.35％）高の4万9553.71円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は661、値下がりは862、変わらずは80。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を77.55円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が62.17円、ファストリ <9983>が28.08円、ファナック <6954>が20.22円、東エレク <8035>が17.05円と続いた。



マイナス寄与度は8.42円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、テルモ <4543>が6.82円、ＨＯＹＡ <7741>が5.18円、塩野義 <4507>が5.06円、ベイカレント <6532>が4.81円と並んだ。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、保険、電気機器、鉄鋼が続いた。値下がり上位には水産・農林、石油・石炭、陸運が並んだ。



株探ニュース

