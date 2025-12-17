ETF売買動向＝17日前引け、純銀信託、ＧＸ気候変日が新高値 ETF売買動向＝17日前引け、純銀信託、ＧＸ気候変日が新高値

17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.8％減の1408億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.1％減の1029億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 英国ＦＴＳＥ１００ <363A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> など8銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド <1349> が3.69％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.54％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.04％高と大幅な上昇。



日経平均株価が170円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金620億800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均893億800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が155億5000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が62億7500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が62億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が52億8900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が35億7600万円の売買代金となった。



株探ニュース

