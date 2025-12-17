東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ｍｏｎｏＡＩ、中村超硬が一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ｍｏｎｏＡＩ、中村超硬が一時S高

17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数199、値下がり銘柄数361と、値下がりが優勢だった。



個別ではｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、中村超硬<6166>が一時ストップ高と値を飛ばした。かっこ<4166>、フロンティアインターナショナル<7050>、さくらさくプラス<7097>、松屋アールアンドディ<7317>は年初来高値を更新。アクリート<4395>、日本ナレッジ<5252>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、Ａｉロボティクス<247A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ユナイテッド<2497>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、インフォメティス<281A>、ベースフード<2936>など45銘柄が年初来安値を更新。免疫生物研究所<4570>、カルナバイオサイエンス<4572>、地域新聞社<2164>、イタミアート<168A>、デコルテ・ホールディングス<7372>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

