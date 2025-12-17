ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 62008 -35.2 41810
２. <1357> 日経Ｄインバ 15550 14.1 6044
３. <1360> 日経ベア２ 6275 -12.1 148.4
４. <1321> 野村日経平均 6230 -42.3 51420
５. <1458> 楽天Ｗブル 5289 -19.8 49580
６. <1542> 純銀信託 3585 20.2 29765
７. <1579> 日経ブル２ 3576 -45.8 449.6
８. <1540> 純金信託 3352 -57.9 20465
９. <1306> 野村東証指数 2306 -46.5 3536.0
10. <1615> 野村東証銀行 2230 44.2 521.5
11. <1398> ＳＭＤリート 1587 24.9 2044.5
12. <2036> 金先物Ｗブル 1310 -4.0 177500
13. <1568> ＴＰＸブル 1275 -62.7 698.4
14. <1308> 上場東証指数 1146 171.6 3492
15. <1541> 純プラ信託 1133 27.3 8625
16. <1489> 日経高配５０ 1104 -9.0 2808
17. <2644> ＧＸ半導日株 1057 -20.0 2433
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 906 -7.6 64110
19. <1655> ｉＳ米国株 850 36.0 760.0
20. <1459> 楽天Ｗベア 848 -29.2 244
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 791 -46.0 2268
22. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 711 198.7 1089
23. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 663 32.1 10890
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 658 -28.5 2153.5
25. <1671> ＷＴＩ原油 587 -4.6 2847
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 573 -19.6 58350
27. <2243> ＧＸ半導体 568 181.2 2564
28. <1348> ＭＸトピクス 561 850.8 3524
29. <1320> ｉＦ日経年１ 515 -37.5 51260
30. <1329> ｉＳ日経 483 -44.0 5155
31. <314A> ｉＳゴールド 473 -64.5 317.6
32. <2038> 原油先Ｗブル 443 -22.7 1334
33. <2244> ＧＸＵテック 396 -22.2 3069
34. <435A> ｉＦ日本配当 378 -58.1 2187
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 362 -25.7 588.0
36. <1326> ＳＰＤＲ 340 -65.5 61580
37. <2559> ＭＸ全世界株 337 1.5 25480
38. <1358> 上場日経２倍 316 -58.7 79230
39. <200A> 野村日半導 285 5.2 2253
40. <1545> 野村ナスＨ無 273 -64.7 39310
41. <1328> 野村金連動 263 -44.7 15970
42. <1330> 上場日経平均 252 -74.4 51490
43. <450A> ＳＳ米株Ｈ 249 104.1 711.5
44. <2090> 農中米債７Ｈ 231 153.8 4538
45. <2516> 東証グロース 224 34.9 507.8
46. <1356> ＴＰＸベア２ 223 -45.2 175.2
47. <1475> ｉＳＴＰＸ 223 -72.3 348.4
48. <1678> 野村インド株 220 37.5 348.3
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 209 1.5 53850
50. <2249> ｉＦＳＰＷベ 204 397.6 11930
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
