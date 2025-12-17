　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 62008　　 -35.2　　　 41810
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 15550　　　14.1　　　　6044
３. <1360> 日経ベア２　　　　6275　　 -12.1　　　 148.4
４. <1321> 野村日経平均　　　6230　　 -42.3　　　 51420
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5289　　 -19.8　　　 49580
６. <1542> 純銀信託　　　　　3585　　　20.2　　　 29765
７. <1579> 日経ブル２　　　　3576　　 -45.8　　　 449.6
８. <1540> 純金信託　　　　　3352　　 -57.9　　　 20465
９. <1306> 野村東証指数　　　2306　　 -46.5　　　3536.0
10. <1615> 野村東証銀行　　　2230　　　44.2　　　 521.5
11. <1398> ＳＭＤリート　　　1587　　　24.9　　　2044.5
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　1310　　　-4.0　　　177500
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1275　　 -62.7　　　 698.4
14. <1308> 上場東証指数　　　1146　　 171.6　　　　3492
15. <1541> 純プラ信託　　　　1133　　　27.3　　　　8625
16. <1489> 日経高配５０　　　1104　　　-9.0　　　　2808
17. <2644> ＧＸ半導日株　　　1057　　 -20.0　　　　2433
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 906　　　-7.6　　　 64110
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　 850　　　36.0　　　 760.0
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 848　　 -29.2　　　　 244
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 791　　 -46.0　　　　2268
22. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 711　　 198.7　　　　1089
23. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 663　　　32.1　　　 10890
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 658　　 -28.5　　　2153.5
25. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 587　　　-4.6　　　　2847
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 573　　 -19.6　　　 58350
27. <2243> ＧＸ半導体　　　　 568　　 181.2　　　　2564
28. <1348> ＭＸトピクス　　　 561　　 850.8　　　　3524
29. <1320> ｉＦ日経年１　　　 515　　 -37.5　　　 51260
30. <1329> ｉＳ日経　　　　　 483　　 -44.0　　　　5155
31. <314A> ｉＳゴールド　　　 473　　 -64.5　　　 317.6
32. <2038> 原油先Ｗブル　　　 443　　 -22.7　　　　1334
33. <2244> ＧＸＵテック　　　 396　　 -22.2　　　　3069
34. <435A> ｉＦ日本配当　　　 378　　 -58.1　　　　2187
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 362　　 -25.7　　　 588.0
36. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 340　　 -65.5　　　 61580
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 337　　　 1.5　　　 25480
38. <1358> 上場日経２倍　　　 316　　 -58.7　　　 79230
39. <200A> 野村日半導　　　　 285　　　 5.2　　　　2253
40. <1545> 野村ナスＨ無　　　 273　　 -64.7　　　 39310
41. <1328> 野村金連動　　　　 263　　 -44.7　　　 15970
42. <1330> 上場日経平均　　　 252　　 -74.4　　　 51490
43. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　 249　　 104.1　　　 711.5
44. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 231　　 153.8　　　　4538
45. <2516> 東証グロース　　　 224　　　34.9　　　 507.8
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 223　　 -45.2　　　 175.2
47. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 223　　 -72.3　　　 348.4
48. <1678> 野村インド株　　　 220　　　37.5　　　 348.3
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 209　　　 1.5　　　 53850
50. <2249> ｉＦＳＰＷベ　　　 204　　 397.6　　　 11930
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


