きょうは魚介類とタマゴについて物価の最前線を取材しました。



いまが旬のタラをはじめ、４０種類以上の魚介類が並ぶ札幌市北区のスーパーです。



年末年始が近づく中、道内ではー



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「ことしの年末のおすすめはこちらのサーモン。（去年と比べて）１００グラムあたりで７０～８０円くらいは安くなっている。養殖をする養殖場が国内でたくさん増えてきて、供給量がすごく増えてきたので、値段が安定して安くなっている。来年もことしの相場とさほど変わらない値段で推移する」

農林水産省が１２月１６日に発表した全国４７０店舗への「食品の価格動向調査」によると、１２月８日からの１００グラムあたりの魚介類の小売り価格は、エビが１１月と比べて１４円高くなり３６８円に。



これは平年と比べて１０％高い価格となっています。



また、ブリは７７円高くなり４３９円に。



こちらは平年と比べて３２％値上がりしています。



サケは４円高くなり３２０円に。



平年と比べて１３％高い価格となっています。



一方、マグロは１１円安くなり４９６円となりましたが、まだ平年と比べて６％高い価格となっています。



調査対象となった４品目が全国平均で平年より６から３２％値上がりする中、道内の価格はー



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「（天然のマグロの）赤身だと（１００グラムあたり）１０５０円くらいの値段となっている。養殖になると１００グラムあたりで（去年より）１２０～１５０円くらい高い状態になっている。いま７８０～８００円くらいで販売している。来年もある程度高い値段で推移するのではないのかなと予想している」



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「（エビはいま）１００グラムあたり５００～６００円くらいになっていますけど、ここ２～３週間は高い価格が続いているので、エビの漁も終わってしまうので、このまま年末までは高いままで終わってしまうのかな」

また、農林水産省が１６日に発表した１パック１０個入りのタマゴの価格は３０８円で、１１月と比べて４円値上がりしました。



これは平年と比べて２７％高い価格となっています。



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「ことしは鳥インフルエンザの影響もありまして、一部のメーカーではかなり（タマゴが）品薄のところもあったようです。それ以外のメーカーに関しては全然問題なく販売しています。ことしも来年も値段は変わらなく３２０円前後で販売できると思う」