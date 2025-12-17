¥¢¥¤¥·¥ó¤Ë´ôÉì¶¨Î©Âç¤ÎµÜß·°¦æÆ¤ÈÃæ±ûÂç¤ÎÄÚÃ«ÍªæÆ¤¬¿·²ÃÆþ¡ª
¡¡16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî¤Ï¡¢µÜß·°¦æÆ¤ÈÄÚÃ«ÍªæÆ¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÜß·¤ÏÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¤Î¥»¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢²¬Ã«¹©¶È¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë´ôÉì¶¨Î©Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ½Õµ¨Åì³¤Âç³ØÃË»Ò1Éô¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°Àï¡Ê½Õµ¨¥êー¥°¡Ë¤Ç¤ÏÁ´¾¡Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µÜß·¼«¿È¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï21¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÚÃ«¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¹»½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢4Ç¯¼¡¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£Ãæ±ûÂç³Ø¤Ïº£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè78²óÃáÉãµÜ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³ØÃË»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥ß¥¥×¥ëー¥ó¥¹ー¥Ñー¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ìー2025¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥¹¥È32¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï13¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡2Ì¾¤Ï12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë°ÂÇ»Ãæ±ûÁí¹ç¸ø±àÆâÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½ÅÀï¤«¤é¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®½Ð¾ì¤¬¤¢¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£