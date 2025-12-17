81歳・黒沢年雄、パンダの話題に言及「大騒ぎする問題ではない」 幼少期エピソード告白し「ゾッとする」持論も
俳優の黒沢年雄（81）が17日までに自身のブログを更新。上野動物園のパンダの話題について持論をつづった。
ブログで「パンダがいなくなる。」と題し、「上野動物園からパンダが居なくなる…30年前に初めて中国からパンダが2頭贈与され、その後は借りてる契約…先日の高市発言で返還…日本にパンダが居なくなるが…パンダが居ても居なくても大騒ぎする問題ではないと思う…最初からパンダは存在しないと思えばいい話し」ときっぱり。
さらに「小学生の頃に遠足で我が家から近い野毛山動物園に行った…その時感じた第一印象は、動物園の檻に入れられて可哀想だなと思った」と幼少期を振り返り、「それ以降は動物園が大嫌いです…自分が逆の立場だったらと思ったらゾッとする」とコメント。最後に「これは僕の個人的な意見です」と添えて締めくくった。
