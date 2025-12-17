リング誌が報道

ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になったテレンス・クロフォード（米国）が引退すると、権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」が報じた。日本の午前中に飛び込んだ一報に、ファンの間では衝撃が広がった。

現地16日、「ザ・リング」の公式インスタグラムが「!!テレンス・クロフォード引退!! 5階級制覇のチャンピオン、38歳で現役を退くことを発表。通算戦績は42戦無敗」と記し投稿。「“Bud（クロフォードの愛称）は4つの異なる階級でリング誌タイトルを獲得した唯一の選手として、引退する」と報じた。自身のインスタグラムでは「これ以上証明するものは何もなく、偉大な存在として去る」とつづっていた。

突然のビッグニュースを受け、ネット上のボクシングファンからは驚きの声が続々と並んだ。

「クロフォード引退マジかー」

「寂しすぎるわ」

「え!?クロフォード引退!?」

「本当？？クロフォード引退表明」

「クロフォード引退とはマジか‥」

今年9月、米ラスベガスで行われた世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチで“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）に3-0（116-112、115-113、115-113）の判定勝ち。男子史上初となる3階級での4団体統一を達成した。リング誌のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で1位に君臨するなど、現役世界最強ボクサーの呼び声も高かった。



（THE ANSWER編集部）