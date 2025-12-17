女優の松岡茉優（３０）が１７日、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で行われた「ＢＡＲＮＥＹＳ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＧＩＦＴ ＷＥＥＫ ２０２５―ＧＩＮＺＡ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ―」に登場した。

松岡は「入り口からワクワクするような装飾。いろんな種類のプレゼントが選べるので、自分の中のグッドギフトが見つかると思います。これは私もクリスマスまでに１回来ないと。ガチ買いします」と宣言。衣装も「皆さまとデートに行くような気持ちで、真っ白なコートとワンピースを着た」とアピールした。

今年のクリスマスは仕事だというが、最近はインドア派からアウトドア派に変わったという。「旅をしたり遠くの美術館めがけて電車で移動したり。外にでかけるのが楽しくてしょうがないお年頃」と明かした。

また、もらってうれしいギフトとして、カシミヤファー加工のカーディガンを紹介。クリスマスシーズンには「自分へのプレゼントを買うようにしている。１年がんばったなお前、っていう気持ちでちょっと高価なものを自分にあげる」のだとか。だからこそ「いつもだったら選ばないビビットなカラーを選んだ」と笑顔を見せた。