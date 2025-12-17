アヤックス所属の板倉滉と再会

海外サッカー、オランダ1部のアヤックスは、今夏に英1部プレミアリーグのアーセナルを退団後、無所属でリハビリを続けてきた元日本代表DF冨安健洋との契約を発表した。アヤックスには現在日本代表DF板倉滉が所属。クラブ公式インスタグラムで公開された2人の再会の様子は、現地ファンの反響を呼んでいる。

突然の再会を喜び合った。クラブ公式インスタグラムは、冨安がクラブ施設を訪れる動画を公開した。まずロッカールームを訪れた冨安は、板倉のユニホームを見つけると「僕の兄みたいな存在なんだ」と発言。笑顔を浮かべた。

次の場面では、練習前の板倉と遭遇。「ヘイヘイヘイ、トム！」と両手を広げて歩み寄った板倉と抱擁を交わした。「今から練習だから、もういかないといけない」と慌ただしい中での再会だったが、板倉は「トムがきました！」と終始嬉しそうな表情を浮かべていた。

公式インスタグラムが、動画と共に「『僕の兄みたいな存在』 トミとコウがアムステルダムで再会」と記した投稿には、現地のファンも反応している。

「トミ、大好きだよ！幸運を祈っているよ」

「私も笑顔になる」

「トミヤス、オランダ最高のチームへようこそ」

「トミがもうすぐピッチに戻ってくるのは本当に嬉しい」

「この友情、最高！ ピッチの上で完璧なデュオになること間違いなし！」

「シーズン後半戦、最高の活躍を祈っているよ。アーセナルのサムライファンより」

日本では16日深夜に発表された今回の契約。日本人ファンからは「きたあああ」「おめでとう！」などと祝福が殺到していた。28歳の板倉は冨安の1歳違いの先輩で、年代別代表や日本代表でも一緒にプレーしてきた。共にセンターバックが本職ながら、アヤックスでは守備的MFとしてプレーすることが多い板倉との“共存”にも注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）