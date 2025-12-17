ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１７日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。オーストラリアで１６歳未満のＳＮＳ使用が禁止された、というニュースに言及した。

オーストラリアは１０日、世界で初めて１６歳未満のソーシャルメディア利用を禁止する法律を施行した。ＳＮＳ企業は１６歳未満がサービスを利用できないよう年齢確認を実施するよう義務付けられ、怠った場合、罰金が科せられる。

対象となるのはフェイスブック、インスタグラム、ＴｉｋＴｏｋ、Ｘ、ＹｏｕＴｕｂｅ（子ども向けは対象外）などが含まれる。フェイクニュースや有害なコンテンツなどから子どもを守るための措置だとし、追随する意向を示している国のある一方、批判の声も出ている。

このニュースにＧＡＣＫＴは「ボクは、ＳＮＳという道具は【自由】を与える一方で、【扱いを誤れば心を壊す刃物】だと捉えてきた。大人ですら振り回されるものを、子どもに丸投げするのは無理がある。だから国家が線を引く判断自体は理解できる」と理解を示した。

その上で「だが、ここで幾つもの疑問が生まれる。ＹｏｕＴｕｂｅなどのＳＮＳは危険だから禁止。ではテレビはどうなんだ？１６歳未満はテレビは禁止にならないのか？情報の洪水という意味では構造はほぼ同じ。刺激の強度はテレビの方が高い場合もある。ＳＮＳだけを標的にし、テレビを聖域扱いする論理には無理がある」とテレビの影響を無視している点を疑問視。

続けて「さらに、ＳＮＳはすでに生活の基盤だ。完全に閉じるのは非現実的で、遠ざけるだけでは判断力は育たない。抜け道も多く、守るべき子どもだけが不利になる。結局、論点は【道具】ではなく【主体性】だ。テレビでもＳＮＳでも、何を選び、どこで線を引くかを鍛えることが本質」と指摘。

さらに「国家の規制より、親も学校も本人もこの情報に溢れた世界で、【どう生きるか】を教える方が力になる。問われているのは、自由を奪うことではなく、【自由を扱える人間をどう育てるか】だ」と持論を展開した上で「まったくよくわからない世界になったもんだ。オマエはどう考える？」と問いかけている。