元NHK中川安奈アナ、人生初のミニスカサンタコス姿に絶賛相次ぐ「最高にキュート」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2025/12/17】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が12月16日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースのサンタクロースコスチューム姿を公開した。
【写真】32歳元NHK美人アナ「人生初」サンタコスプレ姿で美脚披露
中川アナは「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」とコメント。サンタ帽をかぶり、フロントに大きな白いポンポンが2つ並んだミニスカートのサンタクロースコスチューム姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるサンタさん」「すごく似合ってる」「美脚」「最高にキュート」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈アナ、ミニスカサンタコス公開
◆中川安奈アナのサンタコスに反響
