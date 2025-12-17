【ゴンチャ新作】「もちmochi抹茶」桜色おもちパールとミルクフォームの“紅白”仕立て
【女子旅プレス＝2025/12/17】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、抹茶ミルクティーと桜色のおもちパールを合わせたデザートティー「もちmochi抹茶」を、2025年12月26日（金）より期間限定で販売する。
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
2026年の幕開けを彩る「もちmochi抹茶」は、100%国産抹茶を使用した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」、フワフワの白いミルクフォームをトッピングしたデザートティー。
バリエーションは「もちmochi抹茶 ミルクティー」、「もちmochi抹茶 ほっとミルクティー」の2種類。コクと旨み、香りを最大限引き出した、本格的で奥深い風味の抹茶に、それぞれのトッピングが重なり合い、クリーミーなデザートのような味わいを楽しめる。
食感のアクセントとなるおもちパールは、紅白のドリンクになるようピンク色に仕上げ、ホットのドリンクだとパールが温められてよりとろけるようなやわらかさを楽しめる。
さらに、ドリンクとも相性の良い、しっとり食感のフィナンシェ「抹茶フィナンシェ」も同時登場。ひとくちごとに抹茶の豊かなコクと旨みがじゅわっと広がり、抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わいだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜概要＞
もちmochi抹茶ミルクティー（ICED/M）670円
もちmochi抹茶ほっとミルクティー（HOT/S）670円
おもちパール90円
抹茶フィナンシェ220円
販売店舗：国内ゴンチャ全店
※一部商品を販売していない店舗がある。
発売日2025年12月26日（金）
先行販売：12月18日（木）〜ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店
【Not Sponsored 記事】
