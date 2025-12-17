滝沢眞規子、夫＆帰国中の次女に作った豪華弁当披露「品数豊富ですごい」「センスの塊」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/17】モデルの滝沢眞規子が12月15日、自身のInstagramを更新。家族のために作った2つの手作り弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「センスの塊」チーズささみカツなど詰まった豪華弁当
滝沢は「今日は帰国中の次女の分と2つです ピリ辛ナスとチーズささみカツをリクエストしてくれたので入れときました」と記し、ピリ辛ナスとチーズささみカツの他にも鮭や卵焼きなどさまざまなおかずが詰められた大きさの違う2つの手作り弁当を公開。「順番に帰国してみんな揃うので嬉しいな」と家族の近況を綴った。
この投稿に、ファンからは「センスの塊」「品数豊富ですごい」「ご家族が羨ましい」「プロの腕前」「彩りが綺麗」「愛情たっぷり」などと絶賛の声が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
◆滝沢眞規子、家族への手作り弁当公開
◆滝沢眞規子の手作り弁当に反響
