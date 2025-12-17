テイラー・スウィフト、胸元大胆見せミニドレス姿に反響「着こなせるのすごい」「美しさに磨きがかかってる」
【モデルプレス＝2025/12/17】米テレビ番組「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」（CBS）が12月13日までに公式Instagramを更新。10日に同番組に出演した際のテイラー・スウィフトの姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳世界的歌姫「攻めてる」胸元ギリギリドレス姿
同Instagramは、「The Life of a Birthday Girl. Happy birthday to the one and only」と、テイラーの楽曲「The Life of a Showgirl」」をもじって、13日のテイラーの誕生日へ祝福の言葉とともに動画を投稿。テイラーは12歳の頃にバスケットボール試合で国歌を斉唱した思い出話などを語っており、ワインレッドのオフショルダーのミニドレス姿で、胸元を大胆にのぞかせている。
この投稿には「ゴージャス」「最高に美しい」「ドレス似合う」「セクシー」「攻めてる」「着こなせるのすごい」といった声とともに、8月末に2023年夏から交際していたプロフットボールNFLの選手トラヴィス・ケルシーと婚約を発表していることから、「美しさに磨きがかかってる」「結婚間近で輝いてる」などと反響が書き込まれている。（modelpress編集部）
