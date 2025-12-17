『アバター』ジェームズ・キャメロン監督、ビリオネア認定 推定個人資産は11億ドル
『タイタニック』や「アバター」シリーズで知られるジェームズ・キャメロン監督が、正式にビリオネアに認定された。
【写真】ビリオネアに認定された映画監督5人
米Forbes誌によると、キャメロン監督の推定個人資産は11億ドル（約1700億円）にも上るそう。『ターミネーター』や『エイリアン』、『タイタニック』、すでに公開されている「アバター」2作品を含む彼の監督作は、世界中で累計90億ドル（約1兆4000億円）近くの興行収入を上げており、監督料や利益配分、テーマパークやグッズのライセンス収入など、作品から得る収入が資産の大部分を占めているそうだ。
12月19日からは「アバター」シリーズの最新作となる『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』の日米同時公開を控えるが、同作が期待通りの成功を収めた場合、少なくともさらに2億ドルの利益（税・手数料控除前）を得ることになると見積もっている。
なお同誌によると、数いる映画監督のうち、ビリオネアに認定されているのはキャメロン監督を含めて5人。トップは『ジョーズ』や『E.T.』などのスティーヴン・スピルバーグで推定資産はおよそ71億ドル（ 約1.1兆円）。ジョージ・ルーカスの53億ドル（ 約8200億円）、ピーター・ジャクソンの17億ドル（約2600億円）、タイラー・ペリーの14億ドル（約2170億円）と続く。
