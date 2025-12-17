『ばけばけ』“トキ”高石あかり「くぅ〜！」怪談披露で喜び爆発 共感の声続々「同担仲間ゲットだぜ！」「わかる…わかるよ…」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第58回）が17日に放送され、トキ（高石）がヘブン（トミー・バストウ）に怪談を披露。喜びを爆発させるトキの姿が描かれると、ネット上には「同担仲間ゲットだぜ！」「わかる…わかるよ…」「ヲタクの解像度高い」などの声が相次いでいた。
【写真】明日の『ばけばけ』 まだまだ怪談を話したいトキ（高石あかり）
ヘブンが寺で怪談を聞き、それをいたく気に入ったことから、自身も怪談好きであることを打ち明けたトキ。その事実を知ったヘブンは興味津々の様子で、彼女に怪談を求める。
期待の眼差しを向けるヘブンにトキは、鳥取に伝わる貧しく幼い兄弟の物語『鳥取の布団』を聞かせる。日本語で話すトキの怪談を夢中で聞くヘブン。トキが話し終えても、ヘブンは“もう一度聞かせてほしい”とせがむ。
そんなヘブンの要求をトキも二つ返事で引き受ける。怪談を話せる喜びを感じながら、トキは再び『鳥取の布団』を披露。話を聞いたヘブンは真剣な表情で「アリガトウ」とトキに感謝を伝えつつ、悲劇的な物語である『鳥取の布団』について「アニ、オトウト…ズットイッショ…ヨカッタ」とポツリ。この言葉にトキも笑顔で「そうですね」と応じるのだった。
ヘブンの望みに応えて、この日は何度も怪談を語ったことで夜遅くに帰宅することになったトキ。喜びのあまり町中でスキップしたかと思うと、立ち止まって手で口を押さえながら「くぅ〜！」と興奮気味に足踏みする。
1人で喜びを爆発させるトキの姿が描かれると、ネット上には「おトキちゃんのオタクとしての歓喜がわかりすぎて」「完全に同好の士を見つけたヲタク」「同担仲間ゲットだぜ！（歓喜）」「嬉しそうな様子に涙出る…わかる…わかるよ…」「朝ドラってヲタクの解像度高いよね」といった反響が集まった。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
