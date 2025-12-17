ÀËÊÌÆ°²è¤ËÎÞ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡¡ÂàÇ¤¤ÎJ»Ø´ø´±¤Ø¡Ä¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¡Ö¼ä¤·¤¤¡×
GÂçºå¤òº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤ë¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÀËÊÌÆ°²è¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï12·î12Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°YouTube¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤È¤Î3Ç¯´Ö¤Î¡Èµ°À×¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤Ï2022Ç¯¤ËGÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏJ1¥ê¡¼¥°16°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°4°Ì¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÈÌö¿Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâ¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¤Ê¤ÉÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ1¤Ç9°Ì¡£11Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡GÂçºå¤Ï12Æü¤Ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÆ±Æü¤ËYouTube¤Ç¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤À3Ç¯´Ö¤Îµ°À×¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥ä¥È¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤À¤ï¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ï½é¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¤Î°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ»¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤äÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë