観葉植物やガーデニングなど、緑のある暮らしは見た目に鮮やかで心も和むもの。SNSで見せるおしゃれな生活風景や、ナチュラルさ、落ち着いた雰囲気などから、思い浮かぶ人は誰か－。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、大和農園ホールディングスと共同で、全国の男女1000人を対象に「自宅でたくさんの植物を育てていそうな芸能人」についてアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】ナチュラルで優雅…大物司会者や大女優もランクイン

41票で同率の第4位に財前直見と森泉がランクイン。財前には「テレビでたくさんの植物を育てて食卓にのせているから(50代女性)」「田舎に移住して菜園を作ったりしている(50代男性)」、森には「動物をたくさん飼っているから、植物もたくさんありそう(30代女性)」「生き物が好きそうだから植物も好きなような気もする(40代男性)」といった声が寄せられた。



第3位はデヴィ夫人(47票)。「優雅な印象(30代男性)」「家を見たことがあって植物に囲まれていたと思う(40代男性)」「華やかなイメージで花が好きな感じがするので(60代女性)」など、セレブなライフスタイルの中にも上品な美意識が感じられ、自宅で手入れの行き届いた観葉植物や花々を育てていそうというイメージから票を集めた。



第2位は所ジョージ(91票)。「インテリアが好きそう(30代男性)」「植物が好きそうだし、家も広そうなので(40代女性)」「多趣味で園芸にも興味を持っていそう(60代男性)」など、自宅のガレージや庭づくりへのこだわりが広く知られており、多趣味でクリエイティブなライフスタイルから名前が挙がった。



第1位は假屋崎省吾(93票)。「職業柄そうなんじゃないかなと思って(30代女性)」「華道家として活躍していていつも植物と触れ合ってそう(30代女性)」「生け花のプロらしく何らかの花を育ててそうだから(40代男性)」「職業柄、温室なども持っていそう(50代女性)」など、華道家としての華やかな世界観や植物への深い造詣から最も支持を集めた。



（よろず～ニュース調査班）