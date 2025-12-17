今日17日は日本海にある低気圧が東南東へ進み、上空には寒気が流れ込む。日本海側を中心に大気の状態が不安定で、九州北部や中国地方にはすでにやや発達した雨雲も。昼頃には日本海側は広い範囲で雨が降り、強雨や落雷、突風に注意。午後は近畿や東海など太平洋側も広く雨に。

今日17日 午後は太平洋側まで雨エリア拡大

今日17日は日本海にある低気圧が東南東へ進みます。上空には寒気が、南からは暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が不安定となるでしょう。

今朝は長崎県で局地的にやや強い雨を観測しました。午前11時現在、九州北部や中国地方にはやや発達した雨雲がかかっています。





このあと昼ごろには九州北部から北陸にかけての日本海側は広く雨が降り、局地的に降り方が強まるでしょう。突然の強い雨や落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。昼過ぎには太平洋側まで雨雲が南下し、九州南部や四国も雨、夕方以降は近畿や東海、東北も広く雨が降る見込みです。関東は日中天気の崩れはありませんが、夜になると千葉県や茨城県など一部で雨が降り、群馬県の山沿いでも局地的に雪や雨になりそうです。

明日18日明け方まで雷雨の所も 日中は広く晴天・乾燥

明日18日明け方にかけては九州北部や中国地方を中心に雨や雷雨となるでしょう。

ただ、日中は天気は回復に向かいます。九州から関東、北陸は広く青空が広がりそうです。再び、空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。東北も日中日差しがありますが、雪の降る所もあるでしょう。北海道も昼過ぎまで雪の所がありますが、午後は次第にやみそうです。



最高気温は九州や四国で17℃前後、中国地方や近畿、東海、関東は13℃前後です。北陸や東北は10℃以下の所が多く、北海道は昼間も氷点下の真冬日となるでしょう。

風も穏やかで、昼間は日差しがポカポカと感じられ時間もありますが、油断せずに暖かいコートでお出かけください。