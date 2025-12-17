台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、“おもちパール”と本格抹茶の新年を盛り上げる紅白ドリンクが登場。

本格的な抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げるデザートティー「もちmochi抹茶」が期間限定で販売されます☆

ゴンチャ「もちmochi抹茶」

価格：各670円(税込)

発売日：2025年12月26日(金)

先行販売：2025年12月18日(木)〜ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

※トッピングのみ全店で12月26日(金)より販売されます

カスタマイズ：追加トッピングは1つまで可能です

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります

2026年の幕開けを彩るゴンチャの新作として、国産の抹茶を100%使った新年にふさわしい「もちmochi抹茶」が登場。

コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームがトッピングされます。

ラインナップは、本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールがとろけるような食感のホットをラインナップ。

ほんのりピンク色に仕上げたおもちパールとフワフワの白いミルクフォーム、鮮やかな緑色の抹茶ミルクティーが織り成す、縁起の良い3色の組み合わせが、見た目にも新年にぴったりなドリンクに仕上げられています。

さらに、2025年は初茶と合わせて抹茶フィナンシェも登場。

じゅわっと広がる抹茶の旨味とあずきのやさしい甘みがティータイムに安らぎのひとときをもたらします。

もちmochi抹茶 ミルクティー（ICED/M）

本格的な抹茶がデザート感覚で楽しめる「もちmochi抹茶 ミルクティー」

コクと旨み、香りを最大限引き出した抹茶に、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームが合わせてあります。

紅白の色合いが新年らしいミルクティーです。

もちmochi抹茶 ほっとミルクティー（HOT/S）

「もちmochi抹茶 ほっとミルクティー」は。奥深い味わいの抹茶に、ミルクフォームと「おもちパール」を合わせたホットミルクティー。

やわらかくもちもちの「おもちパール」は、温かさでとろけるような食感に仕上げられています。

抹茶のコクと「おもちパール」の旨みが際立つ1杯です。

こだわりポイント1）心踊る“やわやわもちもち”食感「おもちパール」

ほんのり甘く、パールの形をした「おもちパール」

紅白のドリンクになるよう、ピンク色に仕上げられています。

やわらかくもちもちの食感が、HOTではよりとろけるようなやわらかさになるのも特徴です。

こだわりポイント2）本格的な抹茶をデザート感覚で「初茶」

「もちmochi抹茶」に使用されているのは、コクと旨み、香りを最大限引き出した、100%国産の抹茶。

本格的で奥深い風味の抹茶に、おもちパールとミルクフォームが重なり合う、クリーミーなデザートのような味わいです。

おもちパール

価格：90円(税込)

ほんのり甘く、もちもち食感に仕上げられた、淡いピンク色の見た目も華やかな「おもちパール」

ホットのドリンクにトッピングすると、よりとろけるような食感が楽しめます。

「黒糖ブラック ジェラッティー」や「焙じ茶 ミルクティー（HOT）＋ミルクフォームトッピング」に合わせるのがおすすめです。

抹茶フィナンシェ

価格：220円(税込)

ひとくちごとに抹茶の豊かなコクと旨みがじゅわっと広がる、しっとり食感のフィナンシェ。

抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わいです。

「もちmochi抹茶」シリーズと抹茶 フィナンシェを一緒に購入すると20円引きになります。

初茶とともに新年をお祝いして、素敵な一年の始まりを迎えられる紅白のデザートティー。

ゴンチャにて2025年12月26日より販売される「もちmochi抹茶」シリーズの紹介でした☆

