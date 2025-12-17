“おもちパール”を使用した紅白ドリンク！ゴンチャ「もちmochi抹茶」
台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、“おもちパール”と本格抹茶の新年を盛り上げる紅白ドリンクが登場。
本格的な抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げるデザートティー「もちmochi抹茶」が期間限定で販売されます☆
ゴンチャ「もちmochi抹茶」
価格：各670円(税込)
発売日：2025年12月26日(金)
先行販売：2025年12月18日(木)〜ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店
※トッピングのみ全店で12月26日(金)より販売されます
カスタマイズ：追加トッピングは1つまで可能です
販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります
2026年の幕開けを彩るゴンチャの新作として、国産の抹茶を100%使った新年にふさわしい「もちmochi抹茶」が登場。
コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームがトッピングされます。
ラインナップは、本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールがとろけるような食感のホットをラインナップ。
ほんのりピンク色に仕上げたおもちパールとフワフワの白いミルクフォーム、鮮やかな緑色の抹茶ミルクティーが織り成す、縁起の良い3色の組み合わせが、見た目にも新年にぴったりなドリンクに仕上げられています。
さらに、2025年は初茶と合わせて抹茶フィナンシェも登場。
じゅわっと広がる抹茶の旨味とあずきのやさしい甘みがティータイムに安らぎのひとときをもたらします。
もちmochi抹茶 ミルクティー（ICED/M）
本格的な抹茶がデザート感覚で楽しめる「もちmochi抹茶 ミルクティー」
コクと旨み、香りを最大限引き出した抹茶に、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームが合わせてあります。
紅白の色合いが新年らしいミルクティーです。
もちmochi抹茶 ほっとミルクティー（HOT/S）
「もちmochi抹茶 ほっとミルクティー」は。奥深い味わいの抹茶に、ミルクフォームと「おもちパール」を合わせたホットミルクティー。
やわらかくもちもちの「おもちパール」は、温かさでとろけるような食感に仕上げられています。
抹茶のコクと「おもちパール」の旨みが際立つ1杯です。
こだわりポイント1）心踊る“やわやわもちもち”食感「おもちパール」
ほんのり甘く、パールの形をした「おもちパール」
紅白のドリンクになるよう、ピンク色に仕上げられています。
やわらかくもちもちの食感が、HOTではよりとろけるようなやわらかさになるのも特徴です。
こだわりポイント2）本格的な抹茶をデザート感覚で「初茶」
「もちmochi抹茶」に使用されているのは、コクと旨み、香りを最大限引き出した、100%国産の抹茶。
本格的で奥深い風味の抹茶に、おもちパールとミルクフォームが重なり合う、クリーミーなデザートのような味わいです。
おもちパール
価格：90円(税込)
ほんのり甘く、もちもち食感に仕上げられた、淡いピンク色の見た目も華やかな「おもちパール」
ホットのドリンクにトッピングすると、よりとろけるような食感が楽しめます。
「黒糖ブラック ジェラッティー」や「焙じ茶 ミルクティー（HOT）＋ミルクフォームトッピング」に合わせるのがおすすめです。
抹茶フィナンシェ
価格：220円(税込)
ひとくちごとに抹茶の豊かなコクと旨みがじゅわっと広がる、しっとり食感のフィナンシェ。
抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わいです。
「もちmochi抹茶」シリーズと抹茶 フィナンシェを一緒に購入すると20円引きになります。
初茶とともに新年をお祝いして、素敵な一年の始まりを迎えられる紅白のデザートティー。
ゴンチャにて2025年12月26日より販売される「もちmochi抹茶」シリーズの紹介でした☆
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post “おもちパール”を使用した紅白ドリンク！ゴンチャ「もちmochi抹茶」 appeared first on Dtimes.