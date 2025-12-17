近江鉄道が、甲賀市の9つの蔵元が誇る地酒を列車内で堪能できる一日限定の特別ツアー「地酒電車 甲賀市版」を運行します。

地酒の飲み放題に加え、酒蔵見学やお弁当、お土産も付いた、地元の風情とお酒の魅力を味わい尽くす贅沢な企画が登場。

近江鉄道「地酒電車 甲賀市版」

運行日：2026年2月11日(水)

集合場所：JR貴生川駅南口バスターミナル

料金：おひとり様 7,500円(税込)

定員：大人70名限定（最少催行人数1名）

近江鉄道の電車に揺られながら、甲賀市の地酒を心ゆくまで楽しめる特別ツアーが開催されます。

車内での地酒飲み放題はもちろん、運行前にはバスでの酒蔵見学も実施される充実の内容です。

電車内で地酒飲み放題＆オリジナル弁当

「地酒電車」は貴生川駅を発着し、日野駅との間を往復するルートで運行。

車内では甲賀市の9蔵元の地酒が飲み放題となるほか、オリジナルお弁当も提供されます。

参加者には、甲賀市内の酒蔵9蔵のうちいずれかのお酒（720ml×1本）がお土産として用意されます。

お気に入りの味を見つけたり、自宅で余韻を楽しんだりと、旅の後まで楽しみが続きます。

2つの酒蔵を見学するバスツアー

電車の乗車前には、バスで甲賀市内の酒蔵を巡る見学ツアーを実施。

「美冨久酒造」と「藤本酒造」の2ヶ所を訪れ、酒造りの現場や歴史に触れることができます。

見学スケジュールは、JR貴生川駅を出発後、午前中に2つの蔵を巡り、午後に貴生川駅から地酒電車に乗車する流れとなります。

造り手の想いを知った上で味わうお酒は、より一層格別なものとなります。

参加9蔵元と代表銘柄

今回のツアーで楽しめる甲賀市の9蔵元と代表銘柄は以下の通りです。

・美冨久酒造：美冨久(みふく)・三連星(さんれんせい)

・笑四季酒造：笑四季(えみしき)

・藤本酒造：神開(しんかい)

・西田酒造：酔小町(よいこまち)

・滋賀酒造：貴生娘(きぶむすめ)

・安井酒造場：初桜(はつさくら)

・田中酒造：春乃峰(はるのみね)

・望月酒造：寿々兜(すずかぶと)

・瀬古酒造：忍者(にんじゃ)

個性豊かな地酒の数々を一度に楽しめる貴重な機会。

日本酒ファンにはたまらない、甲賀の風土と味覚を満喫する一日となります。

近江鉄道「地酒電車 甲賀市版」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 酒蔵見学と飲み放題がセットに！近江鉄道「地酒電車 甲賀市版」 appeared first on Dtimes.