好きな時間に語学を教え合う！オンライン言語交換サービス「まなびね」

まなびねが、好きな時間に学べるオンライン言語交換サービス「まなびね」を2026年より本格稼働させます。

日本語を学びたい外国人と、外国語を学びたい日本人がペアになり、お互いの母語を教え合うことで完全無料の語学学習を実現するプラットフォームが登場。

言語交換サービス「まなびね」

稼働時期：2026年より本格稼働

料金：完全無料（登録料・月額利用料・レッスン料0円）

公式サイト：https://manabine.jp/

「英会話を習いたいけれど月謝が高い」「決まった時間に通えない」といった課題を解消する、オンライン言語交換サービス「まなびね」が本格展開。

広告収益のみで運営されるため、ユーザーは経済的な負担なくネイティブとの実践的な会話学習に取り組めます。

お互いの“母語”を教え合う「言語交換」の仕組み

言語交換（ランゲージエクスチェンジ）とは、異なる言語を母語とする者同士が対等な立場で教え合う学習スタイル。

例えば60分のセッションであれば、前半は外国語タイム（日本人が学ぶ）、後半は日本語タイム（外国人が学ぶ）といったように時間を分けて実施します。

片方だけが「先生」になるのではなく、役割を交代しながら進めることで、教える側・学ぶ側の両方の視点を体験可能。

お互いが学習者であるため、失敗を恐れずに練習できる安心感も大きな魅力です。

社会課題解決へのアプローチ

「まなびね」は、教育格差や地域格差、在日外国人の孤立といった社会課題の解決も目指しています。

経済的な理由で塾やスクールに通えない学生や、近くに教室がない地方在住者にも、オンラインを通じて平等な学習機会を提供。

レッスン料の代わりとなるのは「自分のことば」と「学び合いたいという意思」のみです。

アウトプットの場としての活用

既存のスクールや教材で学んだ文法・単語を、実際の会話で試すアウトプットの場としても最適。

教科書には載っていない自然な表現や文化、価値観を共有し合うことで、より深い語学力の習得につながります。

利用者の努力次第で将来の可能性を広げられる、新しい学びのプラットフォーム。

誰もが経済的な不安なく、世界とつながる語学学習に挑戦できる環境が整えられています。

オンライン言語交換サービス「まなびね」の紹介でした。

