¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä½çÄ´¤À¤Ã¤¿¥¯¡¼¥Ñ¥ó³«È¯¼Ô¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÌäÁýÉý¡á´Ú¹ñ¡Ê1¡Ë
17Æü¤Ë¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤Î¹ñ²ñÄ°Ê¹²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÃæ¤ÇÀ®¸ù³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¸µ¼Ò°÷¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò¤á¤°¤ëµ¿Ìä¤¬ÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¸µ¼Ò°÷¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï¥¯¡¼¥Ñ¥óËÜ¼Ò¤Î²ÈÂðÁÜº÷»ñÎÁ¤Èº£¸å¤Î´Ø·¸¼ÔÄ´ºº¤ÇÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤òµæÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÁÜºº²Ý¤ÈIT¶È³¦¤Ïº£²ó¤Î¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð»ö·ï¤ÎÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯11·î¤«¤éºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥Ñ¥ó´Ú¹ñ¡Ê¥½¥¦¥ë¡Ë»Ù¼Ò¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿43ºÐ¤Î¸µ¼Ò°÷¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£´Ø·¸¼Ô¤Ï15Æü¡¢¸µ¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¡ÖÈÈ¿Í¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÍÎÏ¤ÊÍÆµ¿¼Ô¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡´Ø¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤Ç¸µ¼Ò°÷¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±ûÆüÊó¤Î¼èºà¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¸µ¼Ò°÷¤Ï¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¾å¾ì´ë¶È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À20Ç¯¶á¤¯¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä³«È¯¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë³¤³°ºÎÍÑ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤¿¸µ¼Ò°÷¤Î¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÍúÎò½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÃ±½ã³«È¯¼Ô¤òÄ¶¤¨ÆÃÄêµ»½ÑÎÎ°è¤Ç¹â¤¤¼«Î§À¤È¸¢¸Â¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¿¦ÀÕ¤À¡£ÍúÎò½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸µ¼Ò°÷¤Î¸Ä¿Í¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï·Ù»¡¤Î¥¯¡¼¥Ñ¥óËÜ¼Ò¤Î²ÈÂðÁÜº÷Îá¾õ¤ÇÌÀ¼¨¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
ÍúÎò½ñ¤Ë¤Ï¸µ¼Ò°÷¤¬¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¡ÖÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡¢²ñ°÷¡¢Ç§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆÀß·×¤·Åý¹ç¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³´óÍ¿¤Ç¤Ï¡¢¢¦²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥È¡¼¥¯¥ó¤òÆ³Æþ¤·¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤·¤¿ÅÀ¢¦OAuth 2¡¥0´ðÈ×¤ÎÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤ÎÂæÏÑ¿Ê½Ð¤òµ»½ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤¿ÅÀ¢¦¥ì¥Ó¥å¡¼¥·¥¹¥Æ¥àÀÇ½¤ò²þÁ±¤·¤¿ÅÀ¡½¡½¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
ÍúÎò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¼Ò°÷¤Ï2005Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Î¹¾ÆîÂç³Ø¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¹©³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢À¤³¦ÅªIT¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ10Ç¯´Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£2017Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤ÇÅÅ»Ò¾¦¼è°ú´ë¶È¤Ç·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤Î¸å·èºÑ´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤Ç¥Æ¥Ã¥¯¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡þ¶âÁ¬¡¢±åº¨¡¢»º¶È¥¹¥Ñ¥¤¡ÄÈà¤Ï¤Ê¤¼ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«
IT¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡Ö³«È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®¸ùÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¸µ¼Ò°÷¤¬ÆÍÁ³ÈÈºá¼Ô¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤¬ºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¶âÁ¬¢ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ£»º¶È¥¹¥Ñ¥¤¡½¡½¤Ê¤É¤ò¸µ¼Ò°÷¤Î¼çÍ×ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬ÀìÌç¤Î78¥ê¥µ¡¼¥Á¥é¥Ü¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥à¥ó¥Ü¥à¼óÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡¦ÆâÉô¼ÔÎ®½Ð»ö·ï¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ï¤Û¤È¤ó¤É3¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ìº®¤¶¤ê¹ç¤¦ÍÍÁê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£