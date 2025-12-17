森柾秀美氏が登壇！空メディック「物販を成功に導くための秘訣」セミナー

サプリブランド「Reiperfect」を展開する空メディックが、JPタワー名古屋ホールにて特別セミナーおよび新企画発表会を開催しました。

エステティックアカデミーMORIMASA 学院長・森柾 秀美氏を講師に迎え、「物販を成功に導くための秘訣」をテーマにした講演を実施。全国から集まったサロン経営者や美容業界関係者が、実践的なノウハウを学びました。

空メディック「物販を成功に導くための秘訣」セミナー

開催日：2025年12月2日(火)

会場：JPタワー名古屋ホール(愛知県名古屋市)

サロン運営において重要となる物販のアプローチ方法を学ぶため、約40名の参加者が来場。

「ロジック」と「感情」の両面から売上につなげるための具体的な手法が解説されました。

ロジックと感情から紐解く物販術

森柾氏の講演では、お客様の「論理的思考」と「感情・気分」に基づいた接客術を紹介。

商品説明やカウンセリングの場面を想定し、お客様一人ひとりの現状に合わせた最適な提案手法が語られました。

カウンセリング時の会話シナリオの組み立て方や、心を開いてもらうための寄り添った質問の投げかけ方など、サロンの現場ですぐに実践できるノウハウを共有。

参加者からも高い評価が寄せられました。

新企画「KPMクラブ」と新ブランド「Renolife」

セミナーでは、空メディックの新たな取り組みとなる「KPMクラブ」の構想も先行公開されました。

さらに、2026年1月中旬に公式発表を予定している新ブランド「Renolife(レノライフ)」もお披露目。

第一弾商品となるハーブティー「RESE-Tea(リセッティー)」の先行サンプリングを実施。

美容と健康の両面からアプローチし、からだの内側からのすっきり感やラインづくりをサポートする商品です。

懇親会と今後の展望

セミナー終了後には懇親会が開かれ、参加者同士が交流を深めました。

ビンゴ大会では「Reiperfect」シリーズなどの豪華景品が用意され、会場は大いに盛り上がりを見せました。

空メディックは今後も、単なる商品供給にとどまらず、セミナーや勉強会を通じてスパ・エステサロンとのパートナーシップを強化していく方針です。

お客様満足度と経営の両立を叶えるパートナーとして、全国のサロンへの支援を続けていきます。

空メディック「物販を成功に導くための秘訣」特別セミナーおよび新企画発表会の紹介でした。

