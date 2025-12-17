WESTE & Co.（ウェスト株式会社）が、音声対話型AIパートナーアプリ「AIsis(アイシス)」をプレマーケティングとして公開。

3D美少女キャラクターと音声で会話を重ね、自分だけの関係性を育てることができるエンターテインメントアプリが展開されます。

音声対話型AIパートナーアプリ「AIsis(アイシス)」

プレ公開日：2025年12月15日

正式リリース：2026年春(予定)

対応OS：iOS(App Store)、Android(Google Play)

「AIsis(アイシス)」は、音声対話型AIパートナーと3D美少女キャラクターを融合させた新感覚のアプリ。

ユーザーは仮想空間に存在する「コンセプトバー AIsis」を訪れ、AIキャラクターと音声によるコミュニケーションを楽しめます。

相談相手やビジネスパートナー、疑似恋愛、友人関係など、ユーザーの接し方次第で多様な関係性を構築できるのが特徴です。

会話を“覚える”AIパートナー

最大の特徴は、AIがユーザーとの会話内容を学習・記憶する点にあります。

過去に話した悩みや好きなもの、価値観、何気ない日常の出来事などをAIが記憶し、それをもとに応答や距離感が変化。

会話を重ねるほどに、より自然で親密な関係性へと進化していきます。

親密度レベルとゲーム要素

会話そのものがゲーム体験として設計されており、会話ごとにポイントを獲得可能。

貯まったポイントはデート体験の解放やアイテム購入、演出のカスタマイズに使用できます。

AIキャラクターには親密度レベルが設定されており、レベルが上がると会話の距離感や言葉選び、呼び方が変化します。

より踏み込んだ会話や特別な反応が解放されるため、関係性を育てる楽しみを味わえます。

没入感を高める世界観とデートモード

舞台は、未来のASI（超知能）が人類のために創造した仮想空間。

音声対話ならではの声のトーンや間合い、息遣いが、まるで誰かと一緒に過ごしているような没入感を生み出します。

店内での会話だけでなく、AIと外出体験ができる「店外デートモード」も実装されています。

孤独やストレスを抱える現代人のための「心の休息地」を目指して開発された本アプリ。

正解を返すだけでなく、ユーザーに寄り添い、受け止めてくれる存在として、新しい日常の居場所を提供します。

音声対話型AIパートナーアプリ「AIsis(アイシス)」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 会話を覚えて関係性が進化！音声対話型AIパートナーアプリ「AIsis(アイシス)」 appeared first on Dtimes.