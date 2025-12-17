学習用ツールが特別価格に！画像AI「gLupe」年度末キャンペーン
システム計画研究所が、1枚で学習できる画像AI「gLupe」の年度末キャンペーンを実施。
既存ユーザー向けのグループ会社・他拠点への横展開支援と、新規導入検討社向けの学習ツール特価販売を組み合わせた特別プログラムが展開されます。
システム計画研究所 画像AI「gLupe」年度末キャンペーン
実施期間：2026年3月末日まで
対象：導入済みユーザーおよび新規導入検討中の企業
製造業の検査自動化に特化したAI画像検査製品「gLupe」において、導入を後押しするキャンペーンがスタート。
既存拠点での導入実績を起点にしたスムーズな横展開の支援と、新規導入時の初期負担軽減を目的とした内容となっています。
既存ユーザー向け：グループ会社・他拠点展開支援プログラム
すでに「gLupe」を導入している企業を対象に、同一グループ会社や他工場、他部署への展開を支援。
既存拠点での運用ノウハウを活用し、立ち上げ時の負担軽減や検査品質の標準化をサポートします。
【紹介元（既存ユーザー）向け特典】
・既存ラインのAIモデル運用・精度改善に関するスポットコンサルティング（リモート）1回
・追加機能導入や追加学習に関する特別条件の適用
・追加ライン導入に関する特別価格の適用
【紹介先（グループ会社・他拠点）向け特典】
・初回導入時のAI学習用ツール、検査装置に関する特別価格の適用
・立ち上げ時の初期設定、学習に関する導入支援の優遇
新規導入向け：AI学習用ツール特別価格
新たに「gLupe」の導入を検討している企業向けに、AI学習用ツールが年度末限定の特別価格で提供されます。
通常価格：300,000円(税別)
キャンペーン特別価格：198,000円(税別)
初期導入時のコストを抑えつつ、実際のワークを用いたAI学習や検証を進めやすい環境が整えられています。
1枚で学習できる画像AI「gLupe」の特徴
「gLupe」は、独自開発のDeep Learningエンジンを搭載し、わずか1枚の良品画像からでも学習が可能な画像検査AI。
専門的な技術ノウハウがなくても高性能なAIを構築できる直感的な操作画面が特徴です。
自動車部品、半導体、食品パッケージなど、幅広い分野で160社以上の導入実績を誇ります。
カメラやPLCとの連携も容易で、自動検査システムの構築を強力にサポートします。
システム計画研究所「gLupe」年度末キャンペーンの紹介でした。
