歪んだ欲望を抑えきれず、女性4人を強姦殺害。斧で滅多打ち、バラバラにされた被害者も⋯⋯。1986年のオーストラリアで起きた凶悪事件「ムーアハウス連続殺人事件」。なぜ夫婦は残忍な殺人を繰り返したのか？ 逮捕された2人のその後とは？

オーストラリアを震撼「ムーアハウス殺人事件」

1986年11月10日、オーストラリア南西部の港湾都市フリマントルの家電量販店に半裸の少女ケイト・モア（当時17歳）が飛び込んできた。なんでも、一組の男女に誘拐・監禁されていたところを命からがら逃げ出してきたのだという。話を聞いた従業員はすぐに通報。警察はケイトから監禁場所を聞き出し、西オーストラリア州パース郊外ウィラジーのムーアハウス・ストリート3番地に向かう。そこに住んでいたのはデヴィッドとキャサリンのバーニー夫妻。ここでオーストラリアを震撼させた通称「ムーアハウス殺人事件」が発覚する。

殺人カップル「デヴィッド＆キャサリン」の出会い

デヴィッドは1951年、パースの郊外で5人兄弟の長男として生まれた。

10歳のとき両親が離婚し、弟らとともに養護施設送りに。15歳になったころ競走馬の厩舎で働き始めるが、ある日、頭にストッキングを被り下宿先の老婦人の部屋に侵入、レイプしようとしたかどで職場を解雇される。

キャサリン（1951年生）はそんな彼と幼馴染で、2歳のときに母親を亡くし、育児を放棄した父親に代わり祖父母に引き取られた。ただ、祖母は厳格でキャサリンが外で遊ぶことを一切禁止し、友だちを家に入れることを拒んだ。笑顔を見せることのなくなった彼女に優しく接してくれたのがデヴィッドだった。共に崩壊家庭に育った2人は互いの傷を舐め合うように14歳のころから交際を開始する。が、一緒に窃盗を働いたことで2人とも少年院に入れられ関係は破局する。

デヴィッドの素行不良は少年院を出た後も改善されず、窃盗や強盗の罪で刑務所を出たり入ったりする一方、露出や小児性愛、SMなどに異常な関心を示す性癖「パラフィリア」の持ち主となる。

23歳で結婚し一女を授かるも、その変態性に妻が呆れ返り、ほどなく別居。デヴィッドはあり余った性欲を実弟のジェイムズにぶつけ、毎日のように彼を犯した。その見返りとしてデヴィッドは、ジェイムズの21歳の誕生日プレゼントに別居中の妻を提供し、弟は喜んで兄の妻を犯したそうだ。

キャサリンは少年院を出た後、マクラフリン家で家政婦として働き始め、1972年、21歳のときに一家の長男であるドナルドと結婚、7人の子宝に恵まれる（長男の息子は幼児期に車にはねられ死亡）。そのまま幸せな家庭を築くはずだった。が、街でデヴィッドと再会したことで運命が変わる。当時、デヴィッドは妻と別れ、車の修理部品店に勤務していた。昔話をするうち、キャサリンのデヴィッドに対する激しい感情が生まれ、衝動のまま彼女は家族を捨てデヴィッドのもとに身を寄せる。

1985年、共に34歳のときだ。

地獄の始まり

2人は前出のムーアハウスに居を構え新たな暮らしをスタートさせる。正式な籍こそ入れなかったものの、キャサリンは姓をバーニーに変更し、事実上の夫婦となる。が、デヴィッドの性欲は彼女の予想を遥かに上回り、1日最低6回のセックスを求められた。

さすがに体が持たず、回数を減らしてくれるよう提案したところ、1986年9月のある日、デヴィッドから驚きの言葉が飛び出す。おまえの代わりとなる女性を誘拐し性奴隷にしたい──。夫を愛し依存しきっていたキャサリンは、その要求に応じるより選択肢はなかった。

「独身女性求む。18歳〜24歳の女性を希望。1人部屋を無償で提供します」

9月下旬、デヴィッドは新聞にこんな広告を出した。いかにも怪しい文面だが、10月6日、これに当時22歳の女子大学生、メアリー・ニールソンがコンタクトしてきた。聞けば、夫婦2人住まいで部屋が余っているのだという。

メアリーは彼らと生活する気はなかったものの、デヴィッドが付け加えるように口にした「仕事柄、車のタイヤを格安で譲ることができる」という話に釣られ、夫婦の家を訪れてしまう。そこで待っていたのは地獄だった。

