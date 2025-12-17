〈「女性を性奴隷にしたい」誘拐した女性をバラバラ、斧でメッタ打ちにしただけじゃない⋯“4人を殺害した夫婦”の「あまりに歪んだ殺人理由」（1980年代・海外の凶悪事件）〉から続く

1986年のオーストラリアで起きた「ムーアハウス連続殺人事件」。女性4人が犠牲となったこの事件は、ある若い女性の逃走によって表沙汰になる。夫婦はなぜ犯行を重ね、どのように追い詰められていったのか。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

写真はイメージ ©getty

警察に捕まるぐらいなら⋯

デヴィッドは彼女と応対するうちに欲望を抑えきれなくなり、ナイフで脅して強姦。キャサリンはそれを一切止めることなく、淡々と眺めていた。さて、この後どうするか。メアリーを解放すれば、警察に捕まるのは明らか。

ならば、採る手段は一つしかない。2人は車でメアリーを近所の森まで運び、デヴィッドが再び強姦。必死に命乞いをする彼女を無視しナイロンテープで首を絞めて殺害した後、手足を切断し、遺体を地中に埋めた。

2人目の犠牲者

味をしめたデヴィッドはキャサリンに命じて次の獲物を探す。2人は事前に取り決めたサインがあった。キャサリンがターゲットになりそうな女性を見つけると「お腹が減ってきたわ」と口にし、デヴィッドが気に入り「そうだな」と答えると相手が確定。こうして、2人は毎日のように車を走らせ、10月20日、通りを歩く1人の少女に狙いを定めた。当時15歳の女子高校生スザンヌ・キャンディで、聞けば、レストランでのアルバイトを終え自宅に帰る途中だという。

家まで送ってあげるという彼らの言葉に、スザンヌは感謝し車に同乗した。人の良さそうな男女カップルに危険な雰囲気はまるで感じられなかった。ところが、彼女もまた夫婦の自宅に連れ込まれ、デヴィッドに凌辱の限りを尽くされる。スザンヌはデヴィッドの特に好きなタイプだったようで、数日にわたってレイプを繰り返した。その姿を見て、キャサリンが怒る。嫉妬だった。

やがて口喧嘩が始まると、デヴィッドが妻に言った。そんなに俺を愛しているなら、おまえが殺せ。

キャサリンはその言葉を待っていたかのように、スザンヌを絞殺。遺体は最初の犠牲者メアリーと同じく近所の森に遺棄した。ちなみに、夫婦はスザンヌの両親を安心させるため、監禁中に彼女に自身の無事を知らせる手紙を2通書かせ、投函している。

3人目の犠牲者

3人目の犠牲者は、夫婦と顔見知りのノエリーン・パターソンという31歳のスチュワーデスだった。同年11月1日、彼女が仕事帰りにガス欠で立ち往生しているところを通りかかったのがデヴィッドとキャサリンで、ノエリーンは誘われるまま車に乗り彼らの自宅へ向かう。そこで、また同じことが繰り返される。

3日にわたって彼女をいたぶるデヴィッドにキャサリンが嫉妬し「ノエリーンを殺して！ できなければ私が自殺する！」と絶叫。仕方なくデヴィッドは彼女に睡眠薬を飲ませたうえで絞殺し、またも近所の森に埋葬する。このとき、砂をかけられたノエリーンを見てキャサリンは大喜びし、後の警察による現場検証の際には彼女が埋められた場所に唾を吐きかけたそうだ。

11月5日、2人は21歳のコンピューター・オペレーター、ダニーズ・ブラウンをバス停で誘拐。自宅に監禁する。デヴィッドが2日間ぶっ通しでレイプした後、いつもとは違う森に連れていき再び強姦、ナイフで刺殺し遺体を土中に埋める。が、彼女は息絶えておらず、瀕死の状態で起き上がってきたため、キャサリンがデヴィッドに斧を手渡し滅多打ちにして撲殺。改めて遺体を土の中に埋め逃走した。

5人目の犠牲者が出ると思いきや⋯

11月9日夜、前出のケイト・モアが夜遊びの後、バーニー夫妻に声をかけられ、まんまと自宅に連れ込まれる。他の被害者同様、車の助手席に女性が乗っていたことで気を許したのだ。

ケイトは夫婦の家に入った途端、服を脱がされ鎖で繋がれる。が、彼女はあきらめなかった。翌朝、デヴィッドが仕事に出かけキャサリンと2人きりになったとき、彼女は親に手紙を書きたいので鎖を外してほしいと願い出る。

実はケイトは逃げる機会を作るため、キャサリンと意図的に親しい関係を築いていた。彼女が好きだったイギリスのロックバンド、ダイアー・ストレイツのレコードを褒め、キャサリンが好みの映画「ランボー」を自分も大好きだと賛同し、さらには互いの親についても語り合った。キャサリンも彼女と気が合うと油断したのだろう、彼女はケイトの申し出にさほど警戒せず、鎖を外してしまう。

脱出した彼女は⋯

そのとき、偶然にもチャイムが鳴り、キャサリンが玄関に出向いた。夫婦と顔見知りの麻薬の売人が家を訪ねてきたのだ。

このチャンスをケイトは見逃さず、彼らが話している隙に寝室の窓から外に脱出。全力で逃げ助けを求めたのである。キャサリンは慌ててデヴィッドに連絡したが、時すでに遅し。通報を受けた警察が自宅に向かっていた。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））