東京駅・ヤエチカで味わう世界の逸品グルメ　ベスト5から第2位をいち早く紹介！

年末年始には、帰省や旅行などで多くの人が訪れる東京駅。月刊情報誌『おとなの週末』では、毎年1月号に「東京駅」を大特集しています。2026年1月号（2025年12月15日発売）は、編集部が厳選した東京駅のグルメランキングを発表！ グルメだけでなく様々なショップが立ち並ぶ「ヤエチカ」。異国の味も楽しめる飲食店が揃うこのエリアの、おと週スタッフ厳選ベスト5から、第2位を先行公開します。ランキングの全貌はぜひ本誌をご覧ください。

【2位】開店15周年を迎える南インド料理、スパイス飲みも楽しい『エリックサウス』＠八重洲地下2番通り

丸い皿にバスマティライス（インディカ米の一種）、スパイシーなカレーなどが並ぶ「エリックミールス」が名物。それぞれのカレーを味わったあとに、全て混ぜて食べるのが醍醐味です。選りすぐりのつまみでお酒を楽しむのもよし。いろんな楽しみ方ができます！

『エリックサウス』エリックミールス（選べるカレー2種）2317円 （写真ははちみつバターチキンカレーとマトンカレー）

［店名］『エリックサウス』

［住所］八重洲地下2番通り

［電話］03-3527-9584

［営業時間］11〜22時（21時LO） ※ランチは11時〜15時

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩5分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

