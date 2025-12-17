元欅坂46で俳優の長濱ねるさんは12月15日、自身のInstagramを更新。肌を大胆に見せた黒いロングドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：長濱ねるさん公式Instagramより）

元欅坂46で俳優の長濱ねるさんは12月15日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つロングドレス姿を披露し、注目を集めています。

美背中見せショットを披露

長濱さんはハートの絵文字をつづり、1枚の写真を掲載しました。黒いつややかな生地で作られたロングドレスを身にまとった長濱さんが写っています。ドレスは背面が大きく開いたデザインで、長濱さんの美しい背中を存分に生かしたコーディネートです。

今回の写真は、12日発売の長濱さんが表紙を務めるファッション誌『ar』（主婦と生活社）1月号に掲載されているようです。同誌では、長濱さん愛用のコスメや美容のために行っている習慣を紹介しているほか、プライベートに関するインタビューなどもあるようで、ファンにはたまらない1冊でしょう。

オールホワイトコーデも披露

長濱さんは、16日に発売の『GIANNA Another』（メディア・パル）でも表紙を務めています。こちらでは、羽根のような素材で作られた白いニットに、たっぷりのフリルが施されたロングスカートを合わせたコーディネートを披露しました。甘さがありながらも、上品な組み合わせで、長濱さんの美しさを引き立てる装いです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)