長期休みに行きたい「愛知県の穴場秘境」ランキング！ 2位「鳳来寺奥の院」、1位は？ 【2025年調査】
新年を迎え、これからの一年をどう過ごすか思いを馳せるこの季節。人混みを避け、静かに自分と向き合える非日常的な空間は、新しいスタートを切るための英気を養うのに最適です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたい「愛知県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「なにやら物語の世界に迷い込んだような神聖な雰囲気を味わえそうだからです」（40代女性／青森県）、「前に愛知に行った時にホテルの人に勧められたから」（20代女性／東京都）、「荘厳さにパワーをもらえそうな穴場秘境で長期休みに行ってみたいから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「日常では見ることができない風景に出会えそうだから」（30代女性／神奈川県）、「岩や渓流がつくる景色がダイナミックで、観光地化されすぎていないところに魅力を感じた。人が少なそうで、自分のペースで自然を楽しめそうだと思ったから」（30代女性／秋田県）、「巨岩が連なる独特の地形や、川の透明度の高さが魅力的だからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：鳳来寺奥の院／48票新城市にある鳳来寺は、奈良時代に利修仙人によって開山されたとされる古刹。本堂からさらに急峻な石段や山道を進んだ先にあるのが「奥の院」です。山全体が霊場として知られています。奥の院への道のりでは、自然の岩壁や豊かな緑に囲まれ、神秘的な雰囲気。特に秋の紅葉シーズンは絶景で、静寂の中で歴史と自然を感じられる場所として人気を集めました。
1位：乳岩峡／69票新城市に位置する「乳岩峡」は、国の名勝天然記念物に指定されている景勝地。清らかな乳川に沿って遊歩道が整備されており、石灰岩が侵食されてできた迫力ある岩壁や洞窟が特徴的です。特に、上流にある「乳岩」と呼ばれる巨大な岩の空洞は圧巻で、その姿が乳を思わせることから名付けられたとされています。川の透明度が高く、夏は涼を求めて、新緑や紅葉の季節にはその美しさを堪能できる、愛知県屈指のスポットです。
