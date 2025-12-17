好き&行ってみたい「滋賀県のパワースポット」ランキング！ 2位「近江神宮」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年の瀬を迎え、来たる新しい年に向けて気持ちを新たにしたいと考える方も多いでしょう。冷たい冬の空気の中、心身ともにエネルギーをチャージできる場所への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「滋賀県のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「かるたの聖地でもあり景色も良いから」（50代女性／兵庫県）、「とても素敵な造りをしているので、自分の目で見てみたいです。御朱印もほしいです」（30代女性／三重県）、「有名で行ったことないので行ってみたい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「最澄が築いた伽藍などを見てご利益を得たいから」（40代女性／神奈川県）、「厄除け・修行・悟り。全国屈指の聖地なので選びました」（40代男性／愛知県）、「滋賀県の神社、寺は、修行僧の方々が修行をされているお寺が多いので観光というよりも一度、そういった体験という経験をしてみたいと思います」（30代男性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：近江神宮／37票大津市にある近江神宮は、第38代天智天皇をまつる神社で、天智天皇が日本で初めて水時計（漏刻）を作られたことから、「時の祖神」として知られています。また、小倉百人一首の第一首を詠んだ天皇であるため、かるたの聖地としても有名です。境内は朱塗りの社殿が美しく映える、静かで厳かな雰囲気。学業成就、開運厄除け、産業の発展などにご利益があるとされています。
1位：延暦寺／64票滋賀県大津市と京都府京都市にまたがって位置する延暦寺は、天台宗の総本山で、比叡山全域を境内とする寺院です。伝教大師・最澄によって開かれ、日本仏教において重要な役割を果たしてきました。比叡山自体が信仰の対象であり、神聖な自然の力が満ちる場所として、強力なパワースポットとされています。ここで修行した僧侶の中には、法然や親鸞、栄西、道元など、日本の主要な宗派を開いた高僧が多くいることでも知られ、「日本仏教の母山」とも呼ばれています。
