¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¤Ê¤¼À¾³¤´ß¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡© MLB¡ÈºÇ¶¯¼é¸î¿À¡É¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¤Ê¤¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¸½ºß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯¤Î¼é¸î¿À¤Ï¤Ê¤¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤âÎ®¤ì¤ë¡ª¡©¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬Ç®¤¤ÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö31ºÐ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢À¾³¤´ß¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¾¡Íø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤è¤ê¤â¤½¤Î¾ò·ï¤ò¤è¤êËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤«¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤Î¼çÄ¥¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤â»Ù½Ð¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÈà¤é¤ËÉ¤Å¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤·Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦°ì3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹äÏÓ¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï