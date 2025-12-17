北陸新幹線の敦賀より先、新大阪までの延伸ルートをめぐり、与党である自民党と日本維新の会の枠組みでの整備委員会が15日開かれました。

これまでの議論では、「小浜ルート」か「米原ルート」で意見が分かれていましたが、委員会を経て維新が提案する「湖西」や「舞鶴」なども含めた8つのルートを再検証する方針で両党は合意しました。

延伸をめぐる議論は、さらに袋小路に入るかのような動きを見せていますが、なぜ自民党が維新にかなり歩み寄ることになったのか。維新の与党入りに加えて、7月の参院選の結果も影響しているようです。

参院選で自民・西田氏は大差をつけられ2位 維新の言い分を聞かざるを得ない状況？

これまで、自民党の西田昌司共同委員長は、維新のルート案について「すでに検討を終えたものも含まれている」と切り捨てていました。しかし、15日の整備委員会で態度を大きく軟化させています。

その背景として、7月の参院選京都府選挙区では「米原ルートを含め再検証すべき」と訴えた維新の新人・新実章平氏が2位の西田氏に14万票以上の大差をつけました。

西田氏は選挙後、自身のYouTubeチャンネルで「このルートの問題が争点化された」と振り返っています。

「50年間にわたる小浜の約束」を反故にするのか “福井の立場”もぶつかる

各ルートを再検証するため必要なデータを国土交通省が提示し、それをもとに話し合うことになりますが、再検証で議論が大きく進むかは不透明です。

維新は「1973年の整備計画にとらわれない」としていますが、福井県選出の自民党の滝波宏文参院議員は「小浜市を通すという50年間にわたる約束手形を反故にするもので決して受け入れない」と反発し、あくまでも小浜・京都ルートが先行していると強調しています。

自民・維新の連立政権自体も国会議員の定数削減をめぐって揺れ動いていて、ルート選定の議論はより混迷を深める懸念があります。