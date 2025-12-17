エドアルド・キヨッソーネの著名な版画・西郷隆盛肖像。キヨッソーネは西郷に会ったことはなく、西郷の没後、弟の西郷従道といとこの大山巌をモデルに描いたといわれる

（町田 明広：歴史学者）

西郷隆盛の誕生と呼称

2025年1月から連載を始めた「幕末維新史探訪2025」、いよいよシリーズの最終回となるが、今回は西郷隆盛を取り上げたい。とは言っても、誰でも知っているような西郷の事績を紹介するのではなく、その生い立ちや青年期における思想の形成や指導力の涵養の過程を2回にわたって探ってみたい。

文政10年（1827）12月7日、西郷隆盛は鹿児島城下の下加治屋町において、小姓組勘定小頭であった父、西郷吉兵衛の長男として誕生した。西郷は島津久光よりも10歳年下であり、盟友である大久保利通より3歳年上であったのだ。

西郷の幼名は小吉、最も活躍した時期の通称は吉之助であった。他にも善兵衛、吉兵衛、三助と通称を変えており、奄美大島に潜伏していた際には菊池源吾や大島三右衛門とも称した。諱（いみな）はもともと隆永であったが、明治2年（1869）に宮内省が諱を問い合わせた際、盟友の吉井友実が誤って父の諱である「隆盛」を届け出たため、それ以降「隆盛」を名乗るようになったとされる。号には止水や、よく知られる南洲があり、謚（おくりな）は南州寺殿威徳隆盛大居士であった。

西郷家の家族と貧困

西郷隆盛の生誕地付近（鹿児島市加治屋町） , , via Wikimedia Commons

西郷家は祖父母、父母、そして弟4人、妹3人を含む11人の大家族であった。弟には後に海軍大将・元帥となる従道（三男）や、戊辰戦争で戦死した吉二郎（次男）、西南戦争で戦死した小兵衛（四男）が含まれる。

しかし、西郷の人生の初期は不幸が続いた。嘉永5年（1852）には、7月に祖父、9月に父、11月に母が相次いで亡くなっているのだ。

西郷家は城下士（武士）ではあったが、大家族を抱え、家計は常に火の車であった。冬の寒い夜には、兄弟で1枚の布団を引っ張り合ったというエピソードも存在する。西郷は20歳前後の頃、総額200両もの大金を借金して知行地を買い入れ、生活の安定を図ろうと試みたが、状況が好転した様子は見えない。

西郷の結婚と貧困の影

この貧困は、彼の最初の結婚生活に大きな影を落とした。西郷は伊集院兼寛（海軍少輔・元老院議官・貴族院議員を歴任、子爵）の姉である俊（須賀）を最初の妻としていた。しかし、安政元年（1854）、西郷が江戸に出ている間に妻は実家に戻り離縁した。貧困に加え、西郷が国事周旋で留守ばかりしていたことが離縁の原因と考えられている。

その後、西郷は安政6年（1859）に奄美大島で龍佐恵志の娘である愛加那と結婚し、菊次郎（後に京都市長などを歴任）と菊子を授かった。西郷が鹿児島に戻る際、島に残さざるを得なかったが、慶応元年（1865）には、岩由八郎太の娘である糸子と再婚し、寅太郎、午次郎、酉三をもうけている。西郷自身も、父に負けないほどの子宝に恵まれたのだ。

愛加那の肖像写真

西郷の家格と武士の窮乏

薩摩藩の社会構造の最大の特殊性は、武士階級が全人口の25%以上という、全国平均（5〜6%）を遥かに上回る割合を占めていたことであった。藩士は、鹿児島城下に住む城下士（鹿児島衆中）と、領内の百十余りの外城（郷）に住む郷士（外城衆中）に2分された。

当初、両者に身分差はなかったが、時代が下るにつれて城下士が格上となり、郷士を蔑視するようになった。西郷家の家格は下から2番目の御小姓与であり、薩摩武士全体の中では中間程度の身分であった。

しかし、財政難が常態化していた薩摩藩においては、知行通りに給与が支給されていたわけではなかった。そのため、武士層の困窮は日増しに増し、武士であっても田畑を耕すことは当たり前のことであったのだ。

薩摩藩の農民の実態

さらに、この膨大な数の武士家族を支えた農民層の生活は、悲惨を極めていたことは見逃すことが出来ない。農村には他藩のような自治組織である村方三役がなかった。村方三役とは、江戸時代の村で行政を担った名主（庄屋・肝煎）、組頭（年寄・長百姓）、百姓代（長百姓・脇百姓）の3つの役職の総称である。

郷士が直接支配しており、年貢の取り立ては苛斂誅求を極めていたため、農民の中では、他領に逃げ出す者も少なくなかった。一方で、農民一揆はほとんど記録されておらず、そもそも、一揆を起こす余力もないほど圧迫されていたのだ。

西郷らが活躍した薩摩藩の国事周旋は、農民の犠牲の上に成り立っていたという事実は記憶に留めておくべきである。

次回は、薩摩藩士のリーダーシップを涵養した郷中教育の教育システムの実態や特徴、また西郷にどのような影響を与えたのかを詳述し、その上で、西郷のキャリア形成に与えた迫田大次右衛門の影響および西郷の政治思想がいかに涵養されたかを追ってみたい。

筆者：町田 明広