身内の死は堪えるものです。気分が落ち込んだり、何をしても晴れないことだってあります。葉月さなさんは、弟の死に対する喪失感をまぎらわすために始めたボクシングで、これまでの人生観さえひっくり返すような境地に至ります。

【写真】自死した弟のピースサインが…一緒に過ごしていたころのきょうだいとの様子 ほか（3枚目/全11枚）

弟の死でメンタル崩壊のときに出合った

── 幼いころに母親が家を出ていってしまい、児童擁護施設で育ち、17歳で出産するなど波瀾万丈な生活を送っていた葉月さん。それまではスポーツ未経験で、何をやっても続かなかったそうですが、30歳という遅咲きでのボクシングのプロデビューを飾ります。ボクシングに目覚めたきっかけは何だったのでしょうか。

葉月さん：ボクシングに触れたきっかけは弟の死でした。当時、勤めていた会社の上司がボクシングをしていて、事務所にもサンドバッグがあったんです。じつはそのころ、弟が自死をして、私のメンタルはボロボロの状態でした。でも、サンドバッグを前にパンチを繰り出している間だけはつらいできごとを忘れられたんです。夢中で体を動かして心のモヤモヤを払拭したかったんでしょうね。

弟は素行が悪い部分があって、私が支えになりきれなかったところもあります。実際、弟を見ていると、すごく生きづらそうな性格ではあったんですよね。「棒はまっすぐじゃないとダメ」「黒は黒じゃないとダメ」というようなこだわりや生真面目さ、譲れなさ、頑固さが伝わってくる性格で。いっぽうで「どうせ俺なんか」が、口グセでした。弟が自死をしたという連絡が入ったとき、びっくりしたというよりは、「とうとうやってしまったか…」という思いでした。それを止められなかった自分に対して、いまでも後悔があります。

ボクシングデビュー戦のときの入場シーン

── 身内がみずから命を断つ経験は、想像を絶します。葉月さん自身の生き方や考え方にも影響を与えたのでしょうか。

葉月さん：弟の死は私にとってものすごく大きなことでした。それまでの私の人生は児童養護施設で育って、17歳で子どもを産んで、仕事も長く続かず、嫌になったら逃げる。そんななかで直面した弟の死。努力することがもともと苦手な私でしたが、「このままでいいのか」と、これまでの自分の人生を考え直すようになったんです。

限界まで自分を追い込む「つらさとおもしろさ」

── 混乱状態の葉月さんを救ってくれていたのがボクシングだった。そして、弟さんの死と向き合ってどう変化していきましたか。

葉月さん：弟の死から目を反らすために始めたボクシングが、いつしか私の夢へと変化していきました。それはボクシングの過酷さにあります。毎日のトレーニングや減量…。これまでの私なら逃げていたことですが、弟の死をきっかけに自分を変えたいという思いが芽生えて「苦しくても立ち向かう」と、決心がついたのだと思います。

そして、ジムを探し始めるという行動に移していきました。ちょうどそのころ、世界の舞台で輝いているプロボクサーの黒木優子選手をあるメディア映像で見たときに、突然、何の根拠もないのですが、自分自身がリングの上に立ってスポットライトを浴びている姿を想像してしまって。「それが実現したら…」と考えると、鳥肌が立ったんですよね。「夢を見つけた」感覚でもありました。

── 鳥肌が立つくらい叶えたい、大きな夢がボクシングに詰まっていたんですね。そこまで魅力を感じるのはどういったところですか。

葉月さん：練習は毎日、本当にきついです…。プールトレーニングなんて溺れそうになりながらやるので、気が重かったりもしますし。でも、練習や試合で感じるのは、ボクシングというスポーツは「職人」に近い没頭感があることです。1度の試合はひとつの作品をつくるような感じで、自分の体を鍛え絞って磨き上げていく。そして、実際に対戦する相手との試合に打ち勝つために、こまかな技術を身につけて技術を微調整しながら研ぎ澄ませていくさまが、自分という作品をつくり上げていく感覚を覚えるのです。

減量のため体温を逃さずに楽に汗をかけるサウナスーツを着てスパーをする葉月さん

コロナ禍のときに初めて世界挑戦をしたのですが、フルラウンドでは決着がつかず、試合を採点する3人の審判による判定になり、0-3の判定負け。それまでやる気や勢いだけで乗り越えてきたところがあったのですが、それでは世界のレベルには到底、通用しないことが身にしみてわかりました。

技術面はもちろん、根本的な体の使い方や仕組みがまだ私自身、わかっていなかったんですよね。次のレベルに進むには、「体の軸を起点にどの筋肉を使って、この骨をどう動かす」とか、そういう話になってきて…。私は未経験からのスタートでしたし、その理解をするのがとても難しかったです。毎日ジャブを1000発、ストレートを1000発とか、体の使い方を意識しながら、トレーニングを重ねていきました。

人生に「向き不向き」は関係ないと悟って

── 過去の「嫌になったら逃げる」葉月さんとはまったく違いますね。

葉月さん：結局は「自分がどうなりたいか」というところだけかなと、最近は思います。よく「この仕事は自分に向いていなかった」などという話を耳にしたりしますが、「自分に向いているか否か」ではなくて、「自分が真剣に向き合っているか」だと思うんですよね。私はたまたま、ボクシングに向き合ってはいますが、これが違うスポーツだったとしても自分がやるって決めて死ぬほど努力すれば、自分に向いたスポーツになるだろうなとも思っています。

── ボクシングを始めてから11年。芯の強さを感じます。

葉月さん：「石の上にも三年」といいますが、3年ではボクシングについて何も理解できなかったし、何年も繰り返していくことで理解がより深まり、それが「何事にもあきらめないで向き合う」という人生観にもつながっていったのだと思っています。

いまの私にとって、かけがえのない存在となったボクシングと出合えたり、人生を見つめ直すきっかけをつくってくれたりしたのは間違いなく弟の死です。だから、大きな舞台である世界戦のリングに立つことで「どうせ俺なんか」と言っていた弟に「何もなかった私が夢をみつけられたのは、あなたの存在があったから。それほど大切に思っていたんだよ」と言ってあげたい。

弟には2度と会うことはできません。でも、生きることに疲れたり嫌なことがあったりしても、自分が決めたことにしっかり取り組んで、成功した姿を天国の弟に見せていきたいと思っています。

取材・文／高田愛子 写真提供／葉月さな