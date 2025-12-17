TBS・赤荻歩アナ、『好きな男性アナ』2位→子どもたちから“贈り物” SNS反響「このエピソードでまた泣けます」「感動しました」
TBSの赤荻歩アナウンサーが17日、自身のインスタグラムを更新。先週12日にオリコンニュースが発表した『好きな男性アナウンサーランキング』で2位にランクインしたことについて、家族が歓喜し“贈り物”をもらったことを報告した。
【写真あり】パパの2位を喜ぶ気持ちがあふれている…TBS・赤荻歩アナ、子どもたちから“贈り物”の全貌
赤荻アナは、金曜日の出演者全員との記念撮影とともに「改めましてこの度は2位という評価をいただきありがとうございました」「大変光栄であり、大変恐縮しております」と改めて感謝。「これは番組をご覧になった皆様に楽しんでいただけたことが全てだと思っております」とこの結果を受け止めた。
さらに「スタッフは数々のシミュレーションを行い、各々がすべきことに真摯に向き合っております」「そして出演者の皆さんの面白さだけではなく温かな空気感が伝わるといいなぁ、と考えております」とし、「これからも出演者の皆さんやスタッフ、そして、視聴者の皆様に支えられながら日々丁寧に取り組んでまいります」と意気込み、「引き続きよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
また、昨年の同ランキング初登場6位を獲得した際も、家族が喜んでくれたと話していたが、この投稿では家族についても言及。「家族と一緒に放送を振り返り、子供たちも歓喜しておりました」と様子を語り、「そしてすぐにメッセージや絵を描いてくれ子供たちからの銀メダルをもらいました」と子どもたちが描いた絵も投稿。「家族の支えにも感謝しています いつもありがとう！！！」と感謝した。
この投稿に「本当におめでとうございます 学校で結果を見た時思わず声出ました！お子さんからの絵とメダル可愛いですね」「とても重みのある銀メダル。金曜の放送を見て泣けましたが、このエピソードでまた泣けます。素敵な御家族ですね」「コメントを読みました。読んてまだ感動しました 本当にラヴィットスタッフ、ファミリーに愛されているなぁと改めて思いました」などのコメントが寄せられている。
