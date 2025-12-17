【「ピクミン4」更新データVer.1.1.1】 12月17日 配信

任天堂は12月17日、Nintendo Switch用アクション「ピクミン4」の更新データVer.1.1.1を配信した。

今回の更新データはデコピクミンやフォトモード「さつえいモード」など、様々な要素を追加した無料アップデートVer. 1.1.0に関する修正が多く含まれている。周回プレイの「おかわリスタート」にてオッチンのスキルが1度に引き継げるようになったほか、一部のデコピクミンの撮影時にシャッターチャンスになりやすいよう変更。また、原生生物の活発度についても手が加えられている。

配信中の「ピクミン4 体験版」においても本修正内容に対応した更新データが配信されている。

(C) Nintendo

