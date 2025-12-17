TXTやENHYPENの楽曲制作に参加した実力者！CORTIS・マーティン、圧倒的歌唱力と音楽への情熱で魅了

ボーイズグループCORTIS（コルティス）のマーティンが、魅力的な歌声と音楽に対する信念でファンの心を掴んだ。

【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす

マーティンは12月16日に公開されたYouTubeチャンネルKBS Kpopの『リムジンサービス』に出演した。

マーティンはCORTISのデビューアルバム収録曲『Lullaby』で動画のオープニングを飾った。続いてエド・シーラン『Thinking Out Loud』、イ・ジョク『I didn’t know yet』、BIGBANG『HARU HARU』、SE SO NEON『NAN CHUN』など多様なジャンルの楽曲を披露し、確かな歌唱力を証明した。甘美でリズミカルな歌声と少年らしさを感じさせる音色、そして司会のイ・ムジンが「音楽のポイントになる」と絶賛した破裂音などで視聴者の耳を虜にした。

（写真＝KBS Kpop「リムジンサービス」）

番組内でマーティンは「最近、2ndアルバムの制作真っ最中だ」と近況を明かし、カムバックへの期待を高めた。「作曲家としても成功したと思うが、アイドルの道を選択した理由があるのか」という質問に対しマーティンは「音楽を作ることも好きだが、自分にとってのフィナーレはステージに立つ瞬間。歓声の中で感じるアドレナリンが中毒的だ」と答えた。

実際、マーティンは練習生時代にTOMORROW X TOGETHERの『Deja Vu』『Miracle』『Beautiful Strangers』、ENHYPENの『Outside』、LE SSERAFIMの『Pierrot』、ILLITの『Magnetic』などの楽曲の制作に参加した経歴を持つ。

CORTISが音楽・ダンス・映像を共同で制作する“ヤングクリエイタークルー”という独自のアイデンティティを築いた背景についても語られた。マーティンは「練習生時代から“クルー”を作り、自分たちだけの文化を作りたいという思いがあった。デビュー組になる前から仲間と集まり、音楽制作やMV撮影を自主的に行っていた。チーム結成後にアルバム制作へ参加する流れは自然だった」と説明した。

最後にマーティンは「これからも良い姿やかっこいい姿をお見せしていきたい。CORE（ファンダム名）として、これからも長く、しっかりと一緒に歩んでいけたら嬉しい」とファンへの愛情を語った。さらに「新人賞は一度しか受賞できない賞だ。今後のキャリアの出発点として大きな意味があると思っているので、受賞できるよう頑張りたい」と意気込みを語った。

その言葉通り、CORTISは『2025 MAMA AWARDS』で新人賞にあたる「BEST NEW ARTIST」を受賞。また『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』では「AAA Rookie of the Year」と「AAA Best Performance」の2冠を達成し、“今年最高の新人”としての地位を確立した。

さらに、米ビルボードが発表した最新チャート（12月20日付）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は「ワールドアルバム」で前週から1ランクアップし4位を記録。14週連続でチャートインを果たしたほか、米国内のフィジカルアルバム売上を集計する「トップカレントアルバムセールス」では32位にランクインした。

（記事提供＝OSEN）