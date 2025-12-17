大西流星＆原嘉孝W主演「横浜ネイバーズ」Season1主題歌はなにわ男子「HARD WORK」に決定 メインビジュアルも解禁
【モデルプレス＝2025/12/17】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」のSeason1が、1月10日より東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで放送開始（全8話／毎週土曜日23時40分〜24時35分）。この度、Season1の主題歌としてなにわ男子の楽曲「HARD WORK」が発表された。
「HARD WORK」は、ドラマの世界観に合わせた書き下ろし楽曲。各局ドラマ枠が増え、ドラマ群雄割拠の現代、制作陣からの「埋もれない斬新さを持った尖った曲」にしてほしいという注文の他、「次回に向けてのワクワク感が欲しい」との要望に応えつつ、“生きづらい世の中での葛藤や、不器用で凸凹ながらも繋がっていくネイバーズたちの輪を感じられるような曲”が完成した。なにわ男子としても今までにない楽曲になっており、新たななにわ男子の姿を見ることができる。
プロデューサーは「監督と一緒に聞いたのですが、まさにイメージ通り。斬新さ、ワクワク感、一度聴いたら耳から離れない中毒性を持った楽曲で、すでに私の頭の中では『HARD WORK』がヘビロテ状態です！」とコメント。「ロンや欽太、ネイバーズたちが、人に寄り添う物語のベースを明るく、前向きに後押ししてくれる楽曲になっているので、ぜひドラマと一緒に楽しんでもらえたら」と話している。12月20日23時40分放送の土ドラ「介護スナックベルサイユ」内では、主題歌入りPRスポットで主題歌が披露される予定だ。
また、主題歌の情報解禁に合わせ、Season1のメインビジュアルも解禁。Season1では、大西演じるロンが、横浜を舞台に過去のとある事故で心に深い影を背負いながら、出会う人々の心を救っていくヒューマンミステリーになっている。そのため、横浜の景観を背景に取り入れながら、5人の絆が感じられるように暖色であるオレンジを基調としたメインビジュアルが作られた。学歴も仕事も、お金も何も持たないロンだからこそ、フラットに人を救っていくストーリーをイメージできるように、メインビジュアルのテーマには「希望」が掲げられている。（modelpress編集部）
俺らにかかればどんな日々だって愛しのワンダーランド！何度でも仲間と一緒に夢見よう。愛と勇気を高らかに歌うヒリヒリスリリングな、なにわ男子流スウィングロック・アンセムです。
「生きづらさを抱えた現代社会で、希望という「光」を、ドラマを通して描けたらと思い、デザイナーチームにSeason1は光、希望、さわやかさを意識してほしいと伝えました。物語の舞台となる横浜の風景には、そう快感のある青色や光の印象が強くあります。その背景を生かすことで、映像全体に前向きさを表現できたのではないかと思っています。ロン、欽太、ヒナ、マツ、凪という原作でもしっかりとした絆を持った5人をベースに物語は動いていきます。原作の岩井先生や、脚本の一戸さんの持つ“やさしさ”もビジュアルに込めたつもりですので、ドラマだけでなく、なにわ男子さんの主題歌や、このビジュアルに触れた時など、ふとした瞬間に、ドラマの中で出てくるやさしく心を包むような誰かの台詞、言葉を思い出していただき、明日へのエネルギーにしていただけたら幸いです」
【Season1：東海テレビ・フジテレビ系全国ネット】
・2026年1月10日（土）〜 （全8話）
・毎週土曜日23時40分〜24時35分
【Season2：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド】
・2026年3月7日（土）〜 放送・配信 （全8話）
・放送：毎週土曜22時〜22時30分
【Not Sponsored 記事】
